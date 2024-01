Adrian Beltré, 5to dominicano elegido al Salón de la Fama. Todd Helton y Joe Mauer también entran

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Adrián Beltré de los Rangers de Texas saluda durante el quinto inning de un juego contra los Marineros de Seattle, el 30 de septiembre de 2018, en Seattle. El dominicano ha sido elegido al Salón de la Fama del Béisbol. (AP Foto/Ted S. Warren)

“No me esperaba un apoyo tan increíble”, dijo Beltré. “Uno trata de no fijarse. Para mí era suficiente entrar con sólo el 75... No me creo mejor que nadie, pero me siento contento por haber agarrado tantos votos".