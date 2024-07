Addison de los Vikings, arrestado en California bajo sospecha de conducir ebrio

ARCHIVO - El receptor abierto de los Vikings de Minnesota, Jordan Addison (3), sale del campo contra los Lions de Detroit durante un partido de la NFL en Ford Field en Detroit, el domingo 7 de enero de 2024. Addison fue arrestado en California bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol; segundo año consecutivo que ha tenido problemas detrás del volante justo antes del comienzo del campamento de entrenamiento. Los Vikings dijeron el lunes 15 de julio que están al tanto del incidente y están recopilando más información, pero no tenían comentarios. (AP Foto/Rick Osentoski, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.