Acuña marcha a paso redoblado para establecer un nuevo paradigma de poder y velocidad en MLB

ARCHIVO - El jardinero derecho Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, atrapa un elevado de Luke Raley de los Rays de Tampa Bay, el domingo 9 de julio de 2023, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Mike Carlson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta batea ante los Marlins de Miami, el sábado 1 de julio de 2023. (AP Foto/Alex Slitz) Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

ARCHIVO - Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, se roba la segunda base en el juego ante los Dodgers de Los Ángeles, el martes 23 de mayo de 2023. (AP Foto/John Bazemore) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved