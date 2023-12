A un mes de recibir la Copa de Asia, Qatar despide al técnico Carlos Queiroz

ARCHIVO - Carlos Queiroz, entrenador de Irán, observa el partido del grupo B de la Copa del Mundo entre Inglaterra e Irán en el estadio internacional Khalifa en Doha, Qatar, el lunes 21 de noviembre de 2022. Carlos Queiroz fue despedido como entrenador de la selección de Qatar a poco más de un mes de recibir la Copa de Asia. (AP Foto/Frank Augstein, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved