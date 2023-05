76ers y Celtics renuevan su rivalidad; Embiid en duda

Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, camina rumbo al calentamiento previo al Juego 1 de la serie de primera ronda del baloncesto de la NBA en contra de los Nets de Brooklyn, el sábado 15 de abril de 2023, en Filadelfia. No se sabe si estará listo para el inicio de la serie contra los Celtics de Boston. (AP Foto/Derik Hamilton) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.