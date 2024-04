10 cosas para recordar a O.J. Simpson

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El corredor de los 49ers de San Francisco, O.J. Simpson es escoltado fuera del campo por la policía después del último partido de la NFL de su carrera, el 16 de diciembre de 1979, contra los Falcons de Atlanta en el Atlanta Fulton County Stadium en Atlanta, Georgia. O.J. Simpson, el laureado astro del fútbol americano y actor de Hollywood que fue absuelto de los cargos de doble asesinato de su exesposa y su amigo, pero luego declarado responsable en un juicio civil aparte, ha fallecido. Tenía 76 años. (Foto AP, archivo)

En la Universidad del Sur de California, Simpson ganó el Trofeo Heisman en 1968 y fue el primer jugador elegido en el draft de la NFL de 1969. Como profesional, Simpson fue el primer jugador en acumular más de 2.000 yardas. Fue Jugador del Año de la NFL en 1972, 1973 y 1975 y fue incluido en el Salón de la Fama en 1985. Simpson jugó para los Bills de Buffalo por nueve años y para los 49ers de San Francisco por dos años.

SU ABRUMADORA FAMA

En el apogeo de su fama futbolística, las encuestas indicaban que era uno de los tres rostros más reconocidos de América del Norte. En 1977, se convirtió en el primer jugador profesional de fútbol americano en aparecer en la portada de “Rolling Stone”. En 1978, se convirtió en el segundo atleta profesional en presentar “Saturday Night Live”.

PELÍCULAS

Tuvo papeles en “The Naked Gun: From the Files of Police Squad!” (“Agárralo como puedas”) de 1988, “The Naked Gun 2½: The Smell of Fear” (“Agárralo como puedas 2 1/2: El aroma del miedo”) de 1991 y The Towering Inferno (“El coloso en llamas”) de 1974. Fue considerado para el papel principal en “The Terminator”, pero los productores temían que fuera “demasiado agradable” para ser tomado en serio como un asesino a sangre fría. Trabajaba en una película llamada “Frogmen” poco antes de los asesinatos.

COMERCIALES

Hizo una serie de comerciales para la compañía de alquiler de autos Hertz, incluido un anuncio que lo mostraba saltando sobre los mostradores en un aeropuerto.

LA PERSECUCIÓN EN LA CAMIONETA BRONCO

La famosa persecución en una camioneta Bronco blanca hizo que una estación de televisión reorganizara la cobertura de un juego de las finales de la NBA, presentando la persecución en la pantalla principal y el juego como un recuadro. Casi todas las cadenas transmitían la persecución mientras el auto se dirigía hacia el cementerio donde estaba enterrada su exesposa, y luego regresaba a la casa de Simpson. Las cámaras de los helicópteros mostraron a Simpson apuntándose con una pistola a la cabeza mientras su amigo Al Cowlings conducía. Debido a que la persecución era tan lenta, grandes multitudes tuvieron tiempo de reunirse en los pasos elevados, donde vitorearon salvajemente cuando pasaba.

LAS PALABRAS DE SU MADRE

La frágil madre de Simpson, de 73 años, dejó su silla de ruedas, se dirigió cojeando al estrado de los testigos y le dijo al jurado que su hijo tuvo raquitismo cuando era niño y que había heredado la artritis reumatoide de ella, lo que sugería que estaba demasiado lisiado para matar a alguien.

DOS LIBROS POR DINERO

Mientras estaba en la cárcel durante su juicio penal, escribió un libro titulado “I Want to Tell You” con un colaborador. El libro ayudó a financiar su defensa. En 2008, colaboró en una hipotética confesión llamada “If I Did It” (Si lo hubiera hecho), que generó tanta controversia que fue retirada de la publicación. Simpson dijo que necesitaba dinero para pagar la educación de sus hijos. Calificó las ganancias como “dinero de sangre”.

JOHNNIE COCHRAN

El abogado Johnnie Cochran no fue su primer abogado, era Robert Shapiro. Cochran se mostró reacio a tomar el caso, pero finalmente se convenció después de orar con su pastor. Había sido comentarista del juicio antes de formar parte de él. Al instante pasó de ser un conocido abogado local a ser mundialmente famoso.

FUENTE: Associated Press