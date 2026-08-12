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Depay molesto tras decir que el Corinthians rompió acuerdo para extender contrato

SAO PAULO (AP) — El delantero neerlandés Memphis Depay planea “reaccionar con firmeza” después de afirmar que el club brasileño Corinthians no respetó un acuerdo para extender su contrato.

ARCHIVO - El jugador de los Países Bajos, Memphis Depay, intenta alcanzar el balón frente a la portería durante el partido de fútbol del Grupo F de la Copa del Mundo entre Túnez y los Países Bajos, en Kansas City, Misuri, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto AP/Ed Zurga, Archivo)
ARCHIVO - El jugador de los Países Bajos, Memphis Depay, intenta alcanzar el balón frente a la portería durante el partido de fútbol del Grupo F de la Copa del Mundo entre Túnez y los Países Bajos, en Kansas City, Misuri, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto AP/Ed Zurga, Archivo) AP

Depay manifestó en redes sociales que estaba “muy decepcionado” al enterarse de que Corinthians decidió “no respetar nuestro acuerdo vigente para extender mi contrato por 2 años más”.

“El presidente, así como los departamentos deportivo, jurídico y financiero, acordaron explícitamente esta renovación”, expresó. “Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso...”

Depay se incorporó a Corinthians en 2024 y ayudó al club a ganar la Copa de Brasil el año pasado.

“No quería esta situación y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para preservar mis intereses”, comentó. “En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan la seguridad de que no dejaré esta conducta inaceptable sin sanción”.

Corinthians señaló que tomó la decisión de no extender el contrato por consideraciones financieras.

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