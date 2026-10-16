Denuncian retiro de obras en museo colombiano ante giro en la política cultural de De la Espriella

Medios de comunicación locales como La Silla Vacía y organizaciones sociales denunciaron el retiro de decenas de obras y mostraron fotografías de las paredes vacías de las salas de exposición.

The Associated Press consultó al Ministerio de Cultura sobre el retiro de las obras y pidió un informe detallado de las mismas y los criterios usados para desmontarlas, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió el viernes en la red social X los cambios en el Museo Nacional —uno de los más antiguos del continente creado en 1823— asegurando que no puede servir como “instrumento de adoctrinamiento político” ni ser espacio de “apología al delito o revictimización”.

La víspera el presidente planteó una “contrarrevolución” cultural durante una visita a las instalaciones del Ministerio de Cultura.

“El Estado tiene el deber moral, insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales por los cuales se erige la nación”, aseguró De la Espriella en un video difundido en X. ”Desde aquí va a empezar esa contrarrevolución cultural".

De la Espriella, de perfil conservador, ganó el balotaje presidencial por un estrecho margen prometiendo la defensa de la “familia tradicional” y un giro en la agenda política de su antecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026), quien abogaba por las minorías y la organización social.

“Es un intento de borrar la memoria”

La Casa de la Mujer, una de las organizaciones feministas más reconocidas del país, denunció el viernes que fue desmontado uno de los afiches de su organización.

“Bajar de una sala del Museo Nacional uno de los afiches emblemáticos de nuestra lucha por el derecho a vivir libres de violencias no es un acto administrativo. Es un intento de borrar la memoria. Y no lo lograrán”, advirtió el viernes la Casa de la Mujer en X.

La organización Caribe Afirmativo, que defiende los derechos LGBTIQ+, indicó que fueron retiradas piezas relacionadas con los derechos de las personas LGBTIQ+, los movimientos feministas y los procesos de paz.

“Nos preocupa profundamente que, en el marco de la denominada ‘contrarrevolución cultural’... estén tomando decisiones que pueden conducir a la exclusión de relatos, experiencias y luchas fundamentales para comprender nuestra historia”, indicó Caribe Afirmativo en un comunicado.

Entre las obras retiradas también estaría un afiche de Carlos Pizarro, excomandante de la guerrilla M-19 que fue asesinado en 1990 tras desmovilizar a la guerrilla y aspirar a la presidencia. Petro militó en el M-19 y fue parte de quienes transitaron a la legalidad.

De la Espriella dijo la víspera que dio instrucciones a la ministra de Cultura para que la “oda de terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, sin mencionar directamente al Museo Nacional.

FUENTE: AP