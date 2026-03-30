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Deniz Undav refuerza su candidatura al Mundial con Alemania con gol del triunfo ante Ghana

STUTTGART, Alemania (AP) — Deniz Undav aumentó la presión sobre el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, para que lo considere para el Mundial después de marcar el gol de la victoria 2-1 contra Ghana el lunes, respaldando así su buen momento con el club.

El alemán Deniz Undav (13) controla el balón durante el partido amistoso de fútbol entre las selecciones de Alemania y Ghana el lunes 30 de marzo de 2026, en Stuttgart, Alemania. (AP Foto/Matthias Schrader)
El alemán Deniz Undav (13) controla el balón durante el partido amistoso de fútbol entre las selecciones de Alemania y Ghana el lunes 30 de marzo de 2026, en Stuttgart, Alemania. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Undav no jugaba con Alemania desde junio, pero siete goles en sus últimos seis partidos de la Bundesliga lo ayudaron a ganarse el regreso. Alemania disputaba el amistoso en el estadio de su club, Stuttgart, y los aficionados corearon el nombre de Undav mucho antes de que ingresara desde el banquillo.

El partido parecía apagarse rumbo a un empate cuando, a los 88 minutos, picó el balón por encima del arquero de Ghana para darle a Alemania su séptima victoria consecutiva.

Abdul Fatawu, de Ghana, había anotado antes al contragolpe para neutralizar el penal de Kai Havertz para Alemania.

Tras la espectacular exhibición ofensiva de Florian Wirtz en la victoria 4-3 de Alemania contra Suiza, se esperaba que Alemania marcara muchos goles ante un rival que venía de perder 5-1 contra Austria. Al final fue un triunfo apagado bajo una lluvia intensa y constante.

Nick Woltemade fue titular en uno de los cuatro cambios en el once alemán, pero su principal incidencia fue un cabezazo al travesaño en la segunda parte.

Havertz adelantó a Alemania con su penal justo antes del descanso, después de que Jonas Adjetey bloqueara un disparo con el brazo. Ghana empató al contragolpe a los 70 minutos, cuando Derrick Köhn, nacido en Alemania, se proyectó por la banda izquierda, superó al defensor Josha Vagnoman y envió un centro raso para que Fatawu definiera.

El defensor ghanés Kojo Peprah Oppong, del Niza, tuvo que ser ayudado a salir del campo tras lesionarse la pierna izquierda al disputar un balón con Woltemade.

Alemania tiene más amistosos antes del Mundial contra Finlandia en mayo y contra Estados Unidos, coanfitrión, en junio, antes de medirse con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador en el Grupo E del torneo.

Ghana ha perdido cuatro amistosos seguidos. Está en el Grupo L con Panamá, Inglaterra y Croacia.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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