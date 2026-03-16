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Demolición planificada de un edificio en Nairobi sale mal y deja al menos 4 muertos

NAIROBI, Kenia (AP) — Un edificio se derrumbó durante una demolición planificada que salió mal el lunes en la capital de Kenia, Nairobi, lo que dejó al menos cuatro muertos y cuatro heridos, informaron las autoridades.

Los rescatistas trasladan a un hombre que resultó levemente herido en el derrumbe de un edificio en Nairobi, la capital de Kenia, el lunes 16 de marzo de 2026. (Foto AP/Andrew Kasuku)
Los rescatistas trasladan a un hombre que resultó levemente herido en el derrumbe de un edificio en Nairobi, la capital de Kenia, el lunes 16 de marzo de 2026. (Foto AP/Andrew Kasuku) AP

El Ministerio del Interior señaló en un comunicado que rescatistas del ejército y de otras instituciones trabajaban para encontrar a posibles personas atrapadas bajo los escombros. En las imágenes se veía a víctimas siendo trasladadas desde los restos en camillas.

Por el momento no queda claro qué ocurrió durante la demolición que provocó las muertes y las lesiones.

El comunicado indicó que el edificio había sido uno de varios “destinados a ser retirados en el marco del actual Proyecto de Regeneración del Río Nairobi”.

Al menos dos personas fueron rescatadas, pero un periodista de The Associated Press en el lugar, en la comunidad de Blue Estate de Shauri Moyo, contó al menos tres cuerpos extraídos de la estructura colapsada. El Ministerio del Interior situó la cifra de fallecidos en cuatro.

Los derrumbes de edificios son comunes en Nairobi, donde la demanda de vivienda es alta y constructoras sin escrúpulos a menudo eluden las regulaciones o simplemente infringen los códigos de construcción.

Después que ocho edificios se derrumbaran y causaran la muerte de 15 personas en Kenia en 2015, la presidencia ordenó una auditoría de edificios en todo el país para verificar si cumplían con la normativa. La Autoridad Nacional de Construcción determinó que el 58% de los edificios de Nairobi no eran aptos para ser habitados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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