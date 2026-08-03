Demócratas y republicanos celebran primarias para diversos cargos en Kansas

La estatua encima del Capitolio estatal de Kansas, en Topeka, el 14 de noviembre del 2024. (AP foto/Charlie Riedel) AP

La gobernadora demócrata Laura Kelly no puede presentarse a la reelección por límite de mandatos, lo que convierte la contienda para reemplazarla en una gran oportunidad para los republicanos. Aunque Kansas vota de manera confiable por los republicanos en las contiendas federales estatales, el estado también lleva 60 años eligiendo gobernadores del partido opuesto al de sus predecesores inmediatos.

La primaria republicana para gobernador será la prueba más reciente de la influencia del presidente Donald Trump en las primarias republicanas este año. Trump ha respaldado al presidente del Senado estatal, Ty Masterson, por encima de la exrepresentante estatal Charlotte O’Hara, el ejecutivo de servicios financieros Philip Sarnecki, la comisionada estatal de Seguros Vicki Schmidt y el secretario de gobierno estatal Scott Schwab.

El grupo de aspirantes en la primaria demócrata incluye a los senadores estatales Ethan Corson y Cindy Holscher, y al alcalde de Overland Park, Curt Skoog.

Sarnecki ha gastado más que el resto de los aspirantes, en gran parte gracias a los 2,5 millones de dólares que prestó a su campaña. Su compañera de fórmula, la fundadora de una firma de analítica de datos y exintegrante de la junta escolar de Wichita Joy Eakins, también cuenta con amplios recursos. Eakins prestó 1 millón de dólares a su propia campaña para gobernadora antes de retirarse y sumarse a la candidatura de Sarnecki. Desde entonces, ha hecho una contribución de 50.000 dólares a la campaña.

Schwab prestó más de 2,1 millones de dólares a su campaña y ocupó el segundo lugar en gasto total. Masterson fue cuarto en gasto total de campaña, pero recaudó más que Sarnecki y Schwab en contribuciones de donantes, excluyendo los préstamos de los candidatos.

En la primaria demócrata, Corson aproximadamente duplicó la recaudación y el gasto combinados de Holscher y Skoog. También cuenta con el respaldo de Kelly.

En la contienda por el Senado, el senador republicano en funciones Roger Marshall busca la nominación de su partido para un segundo mandato y cuenta con el respaldo de Trump. Marshall ganó su primaria de 2020 con alrededor del 40% de los votos frente al exsecretario de gobierno y actual fiscal general estatal Kris Kobach.

Enfrenta un desafío quijotesco en las primarias por parte de Arch Naramore, quien aparecerá en las boletas con su segundo nombre, Pond. Naramore desafió al exsenador Sam Brownback por la nominación republicana en 2004 y obtuvo el 13% de los votos en un duelo directo.

El abarrotado grupo de 11 candidatos por la nominación demócrata incluye a la exfuncionaria del Departamento de Agricultura Christy Davis, el pastor de megaiglesia Adam Hamilton, el promotor inmobiliario y empresario Erik Murray, el senador estatal Patrick Schmidt, la ejecutiva retirada de servicios financieros Sandy Spidel Neumann y el profesional de marketing y veterano de la guerra de Afganistán Noah Taylor.

Hamilton ha recaudado más que el resto del grupo demócrata combinado.

Los republicanos han ganado todas las elecciones al Senado en Kansas desde 1932. Ningún demócrata ha sido elegido para el escaño que ocupa Marshall desde que el estado comenzó las elecciones directas de senadores en 1914.

Los votantes también decidirán una medida estatal en la boleta que permitiría la elección directa de los jueces de la Corte Suprema estatal y eliminaría el papel del gobernador en el proceso. Bajo el sistema actual, una comisión integrada en su mayoría por abogados elabora una lista de tres finalistas para cubrir una vacante en la corte estatal, y el gobernador toma la decisión final.

También figuran en la boleta primarias para la Cámara de Representantes, para secretario de gobierno y para la Junta Estatal de Educación. Los 125 escaños de la Cámara de Representantes estatal estarán en juego en 2026. Los republicanos controlan el 70% de los escaños en la cámara.

El condado de Johnson, en los suburbios de Kansas City, es el más poblado del estado y desempeña un papel importante tanto en las primarias demócratas como republicanas a nivel estatal, al igual que los condados de Sedgwick, con base en Wichita, y Shawnee, con base en Topeka. Los dos condados más fuertemente demócratas del estado, Douglas y Wyandotte, tienden a ser más influyentes en las primarias demócratas que en las primarias republicanas.

Estos son algunos datos clave sobre la elección y puntos de información que el Equipo de Decisiones de AP monitoreará a medida que se cuenten los votos:

¿Cuándo cierran las urnas?

Las urnas cierran a las 7 de la tarde hora local, lo que equivale a las 8 de la noche y 9 de la noche hora del Este. Las urnas en la mayor parte del estado están en la zona horaria Central y cierran a las 8 de la noche hora del Este, pero algunas están en la zona horaria de las Montañas y cierran a las 9 de la noche hora del Este.

¿Qué hay en la boleta?

The Associated Press proporcionará resultados de votos y declarará ganadores en primarias disputadas para el Senado, la Cámara de Representantes, gobernador, secretario de gobierno, Junta Estatal de Educación y Cámara de Representantes estatal, así como para una medida estatal en la boleta.

¿Quién puede votar?

Los votantes registrados con un partido político pueden votar solo en las primarias de su propio partido. En otras palabras, los demócratas no pueden votar en las primarias republicanas o viceversa. Los votantes independientes o no afiliados pueden participar en cualquiera de las primarias si se afilian a ese partido en el lugar de votación.

¿Cuántos votantes hay?

Al 1 de mayo, había alrededor de 2 millones de votantes registrados en Kansas, incluidos aproximadamente 894.000 republicanos, alrededor de 495.000 demócratas y cerca de 588.000 votantes no afiliados a ningún partido.

¿Cuántas personas votan realmente?

En las primarias de 2022 para gobernador se emitieron alrededor de 463.000 votos en las primarias republicanas y cerca de 289.000 votos en las primarias demócratas.

¿Qué parte del voto se emite de forma anticipada o por voto ausente?

En las primarias estatales de 2024, alrededor del 45% del voto en las primarias demócratas y cerca del 28% del voto en las primarias republicanas se emitió de forma anticipada en persona o por correo.

Al viernes, ya se habían emitido alrededor de 133.000 boletas en la elección del martes, aproximadamente 62.000 de republicanos y cerca de 60.000 de demócratas.

¿Cuándo se publican los votos anticipados y por correo?

Los condados de Kansas varían en cómo publican los resultados, pero aproximadamente la mitad publica los resultados del voto por correo junto con el voto presencial del día de la elección a lo largo de la noche.

¿Cuánto suele tardar el conteo de votos?

En la primaria demócrata de 2022 para gobernador, AP informó por primera vez resultados a las 8:24 de la noche hora del Este, es decir, 24 minutos después de que cerraran las urnas en la mayor parte del estado. El conteo superó la marca de la mitad alrededor de las 10:02 de la noche hora del Este. La última actualización de votos de la noche fue a las 3:31 de la mañana hora del Este, con alrededor del 96% del total de votos contabilizados.

¿Cuándo declarará AP a un ganador?

AP no hace proyecciones y declarará un ganador solo cuando se determine que no existe ningún escenario que permita a un candidato rezagado cerrar la brecha. Si una contienda no ha sido declarada, AP seguirá cubriendo cualquier novedad noticiosa, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

¿Cómo funcionan los recuentos?

No hay recuentos automáticos en Kansas, pero los candidatos pueden solicitarlos y pagarlos independientemente del margen de votos. Si el candidato que solicita el recuento es declarado ganador, entonces los condados asumirán los costos. AP puede declarar un ganador en una contienda sujeta a recuento si puede determinar que la ventaja es demasiado grande como para que un recuento o una impugnación legal cambien el resultado.

¿Cuánto falta para las elecciones nacionales?

Al martes, faltarán 91 días para las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP