Demócratas de Nueva York piden a dueños de estacionamientos que prohíban la entrada al ICE

Mamdani, el líder demócrata del Senado Chuck Schumer, el líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries y decenas de legisladores estatales y locales dijeron a los dueños de estacionamientos y garajes en una carta enviada el viernes que la ciudad necesita su “ayuda en un momento crítico”.

“En solidaridad con los neoyorquinos inmigrantes y en nuestro compromiso compartido con la ciudad que amamos, les pedimos que no alquilen, presten ni pongan de ningún otro modo su propiedad a disposición del ICE como área de preparación para sus operaciones de control”, se lee en la carta, en la que se refieren por sus siglas en inglés al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. “Hagan saber al ICE que no está autorizado a usar sus garajes y estacionamientos”.

La petición se produce después de que agentes de inmigración balearan al ciudadano dominicano Oscar Belgal, de 28 años, durante un arresto la semana pasada, mientras viajaba en un automóvil con su hijo pequeño. El tiroteo desató protestas y volvió a centrar la atención en la ofensiva del gobierno federal contra la inmigración.

Según la carta del viernes, los agentes federales habían utilizado un estacionamiento privado cercano como área de preparación antes del tiroteo.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional arremetió contra la carta en un comunicado que decía: “El alcalde Mamdani debería estar agradecido a nuestros valientes agentes del orden por limpiar las calles de la Ciudad de Nueva York, ya que él no lo hará. Por suerte, ningún estacionamiento rescindido impedirá que el ICE deporte a extranjeros ilegales criminales para que Nueva York vuelva a ser segura”.

Autoridades federales sostienen que los agentes de inmigración creían que sus vidas estaban en peligro y que abrieron fuego solo después de que Belgal estrellara su automóvil contra dos vehículos del gobierno y acelerara hacia ellos.

La ciudad de Nueva York ya había prohibido anteriormente que agencias externas de seguridad, como el Departamento de Seguridad Nacional, establecieran áreas de preparación en propiedades de la ciudad, a menos que cuenten con una orden judicial o cumplan con ciertas “excepciones legales limitadas”, de acuerdo con la carta. “Pero estas leyes rigen la propiedad de la ciudad, no los estacionamientos y garajes privados que ustedes operan”, se añade en la misiva.

En ocasiones, las empresas privadas se han encontrado en medio de tensas disputas políticas por el impulso del gobierno del presidente Donald Trump para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración.

En un caso, un hotel de Minnesota se negó a permitir que agentes de inmigración se alojaran allí en enero, pero se disculpó tras las críticas públicas del Departamento de Seguridad Nacional, afirmando que la decisión violaba sus políticas internas. En otro, varios manifestantes ocuparon el vestíbulo de un hotel de Manhattan que, según dijeron, alojaba a algunos agentes de inmigración.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP