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Demócratas ganan Cámara de Representantes, Senado y gubernatura de Arizona por 1ra vez desde 1966

PHOENIX (AP) — Los demócratas de Arizona ganaron el control de ambas cámaras legislativas y conservaron la gubernatura, lo que les dio su primera trifecta en el estado desde 1966, en otro hito para el Partido Demócrata en las elecciones de esta semana en Estados Unidos, en las que tomaron el control de ambas cámaras del Congreso federal.

Personas salen de un centro de votación después de sufragar, el martes 3 de noviembre de 2026, en Oro Valley, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Personas salen de un centro de votación después de sufragar, el martes 3 de noviembre de 2026, en Oro Valley, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

En su primer mandato, la gobernadora demócrata Katie Hobbs había vetado más de 540 medidas aprobadas por la legislatura de mayoría republicana sobre políticas que incluían impuestos, inmigración y leyes electorales. Hobbs ha manifestado que busca atender los problemas del agua y la asequibilidad, y enfrentar el fraude y los abusos en el programa estatal de vales escolares.

The Associated Press declaró ganadores en suficientes contiendas legislativas el viernes como para confirmar que ambas cámaras cambiaron de manos. La organización de noticias declara las contiendas de manera individual y esto puede tardar varios días después de la votación, dependiendo de cuándo los funcionarios electorales contabilicen los votos y de lo reñidas que sean las elecciones. Este año no ha habido disputas ni interrupciones importantes.

En Arizona, los republicanos han controlado la Cámara de Representantes durante 60 años y el Senado desde principios de la década de 1990.

En general, los demócratas tomaron el control total —ambas cámaras legislativas estatales y las gobernaciones— en al menos seis estados donde antes compartían el poder con los republicanos. Además de Arizona, esas victorias se dieron en los estados de Michigan, Minnesota, Pensilvania, Nevada y Wisconsin.

Los cambios no se limitaron a estados que normalmente son reñidos. Los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes de Texas, que los republicanos han mantenido desde 2003, y eligieron a Gina Hinojosa como la primera gobernadora demócrata del estado desde Ann Richards en la década de 1990. Los republicanos conservaron el Senado estatal.

Los demócratas también ganaron las cámaras bajas en Maine y Carolina del Norte, y ambas cámaras en Nueva Hampshire, donde la republicana Kelly Ayotte fue reelegida. El conteo podría aumentar a medida que se contabilicen resultados en otros estados.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales comentó que es probable que esta termine siendo la elección con más escaños y cámaras legislativas que cambian de partido desde las elecciones de 2010, cuando los republicanos tomaron el control de gobiernos en todo el país en medio de la Gran Recesión.

Los demócratas también conservarán las gubernaturas en al menos 28 estados. Aún están pendientes los resultados en Alaska y Kansas. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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