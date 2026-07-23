Demócratas dicen que jefe del Seguro Social difundió mensajes engañosos sobre ley fiscal de Trump

Una tarjeta de Seguridad Social en Tigard, Oregon, el 12 de octubre del 2021. (AP foto/Jenny Kane) AP

El programa que brinda apoyo financiero a más de 70 millones de personas —en su mayoría jubilados, pero también personas con discapacidades— fue el eje de una carta crucial que algunos demócratas del Senado enviaron al comisionado del Seguro Social, Frank Bisignano.

El programa, creado en la era del New Deal, tiene un peso significativo entre los votantes, millones de los cuales dependen de él, lo que hace impopular hablar de recortarlo. Aumenta la fuerza del tema el déficit de financiamiento que se avecina para el programa. Demócratas y republicanos compiten este noviembre por el control de la Cámara de Representantes, con el Senado cada vez más en disputa, lo que añade un incentivo para que ambos bandos presionen sus ventajas.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, y el senador demócrata Ron Wyden, de Oregon, junto con otros colegas demócratas, señalaron en una carta enviada a Bisignano esta semana que él utilizó un mensaje electrónico “no solicitado” dirigido a beneficiarios del Seguro Social para impulsar afirmaciones partidistas y engañosas sobre las prestaciones derivadas de la legislación emblemática del presidente republicano, su enorme ley de recortes de impuestos y de gasto.

Los legisladores afirmaron que es engañoso calificar como recorte de impuestos las deducciones fiscales para adultos mayores incluidas en la legislación.

Una copia del mensaje de Bisignano obtenida el jueves por The Associated Press muestra que el comisionado escribió que unos 35 millones de adultos mayores recibieron un alivio fiscal promedio de 7.500 dólares bajo la legislación de Trump.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, estamos protegiendo y fortaleciendo el Seguro Social mientras brindamos un servicio al cliente de clase mundial”, escribió Bisignano.

No está claro cuántas personas recibieron el mensaje del comisionado.

La Administración del Seguro Social declinó el jueves responder preguntas.

¿Cómo afectó la ley emblemática de Trump a los impuestos del Seguro Social?

No directamente. La legislación apuntó a los ingresos de los adultos mayores con un beneficio temporal, no solo al Seguro Social.

Aunque Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de eliminar los impuestos sobre los ingresos del Seguro Social, la ley que promulgó en julio de 2025 no llega a tanto.

Pero sí ofrece algunos beneficios.

Para quienes tienen 65 años o más, ofrece una deducción de 6.000 dólares que se reduce gradualmente por encima del nivel de ingresos anuales de 75.000 dólares para declarantes individuales. Para las parejas, es una deducción de 12.000 dólares que se reduce gradualmente por encima de los 150.000 dólares.

La deducción no es permanente y está prevista para expirar en 2028.

Las elecciones de mitad de mandato son un contexto clave

Está en juego el control del Congreso y, con ello, el resto de la presidencia de Trump en la campaña electoral de este año, que ya está en marcha.

Trump enfrenta una tendencia histórica según la cual el partido que ocupa la Casa Blanca suele perder escaños en las elecciones de mitad de mandato. Ha estado promocionando los beneficios de su legislación emblemática, realizando actos en estados en disputa en todo el país, recientemente en Pensilvania y Georgia, y con uno próximo en Michigan.

Los demócratas han buscado contrarrestar su mensaje, y algunos han pedido impuestos más altos para quienes tienen mayores ingresos para ayudar a reforzar la red de seguridad social.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP