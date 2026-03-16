Dembélé se siente en forma y listo para robarse el protagonismo con PSG y Francia

Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain durante un entrenamiento en el estadio Stamford Brigde de Chelsea, el lunes 16 de marzo de 2026, en Londres. (Ben Whitley/PA vía AP) AP

El habilidoso delantero no solo por fin se siente en forma tras lesiones persistentes, sino que quiere volver a acaparar los reflectores. Como lo hizo la temporada pasada, cuando ayudó al PSG a ganar la Liga de Campeones por primera vez y recibir el Balón de Oro.

“Estoy más decidido de ganar otro trofeo con el PSG”, afirmó el lunes, un día antes del partido de vuelta de la Liga de Campeones contra Chelsea. “Además, es año de Mundial y estoy extremadamente motivado. Sé que he tenido algunos problemas de lesiones, pero necesito demostrarme”.

Lesiones en la pantorrilla y en los isquiotibiales han obligado a Dembélé a perderse 14 partidos, además de salir cojeando en otros encuentros.

Pero su magnífico gol en la victoria 5-2 de la ida el miércoles pasado —cuando corrió desde la línea de medio campo— mostró al Dembélé de la temporada pasada que redondeó el mejor registro de su carrera, con 35 goles.

“Me gusta tocar mucho el balón. Me gusta desmarcarme y correr, y necesitas estar al 100% para jugar en este rol. Quiero marcar o dar una asistencia en cada partido y eso no ha cambiado”, agregó.

Dembélé está entrando en sus años de mayor rendimiento a los 28 y no es tímido a la hora de usar su estatus para influir en el equipo.

Tras una desastrosa derrota 3-1 en Rennes el mes pasado, lanzó una reprimenda a sus compañeros en una entrevista posterior al partido.

“Creo que necesitamos mostrar más deseo”, señaló. “Porque si jugamos como individuos en el campo no va a funcionar, no vamos a ganar los trofeos que queremos”.

Sin dar nombres, sugirió que algunos jugadores se estaban poniendo a sí mismos por delante.

“El Paris Saint-Germain debe estar primero, no los jugadores individuales”, sostuvo.

Los comentarios de Dembélé llevaron al entrenador Luis Enrique a decir que el equipo debía mantener un frente unido. Pero Dembélé, sin arrepentirse, respaldó sus palabras el lunes.

“No me arrepiento, es la única manera en que el PSG puede ganar. Fue un mensaje para todo el equipo y creo que dio resultado”, expresó Dembélé. “En algunos partidos podríamos haber pasado al jugador que estaba en mejor posición. Pero el asunto se resolvió rápido, no hubo discusiones ni nada en el vestuario”.

Desde que lo dejó fuera de un partido de la Liga de Campeones en Arsenal a comienzos de la temporada pasada por motivos disciplinarios, Luis Enrique se ha convertido en el mayor admirador de Dembélé.

“Es increíble tenerlo como jugador. Es capaz de cambiar su manera de jugar”, dijo Luis Enrique. “Como aficionado, siempre es un placer verlo cuando tiene el balón”.

Los aficionados de Francia esperarán que le vaya mejor en el Mundial: Dembélé fue sustituido en la primera mitad durante la derrota ante Argentina en la final de 2022.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP