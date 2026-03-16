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DeMar DeRozan se despacha con 41 puntos y los Kings resisten la embestida del Jazz

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — DeMar DeRozan anotó un máximo de la temporada de 41 puntos y repartió 11 asistencias para ayudar a los Kings de Sacramento a resistir ante el Jazz de Utah y ganar 116-111 la noche del domingo.

DeMar DeRozan (10), de los Kings de Sacramento, retaca el balón ante la mirada de Cody Williams (5), del Jazz de Utah, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Randall Benton)
DeMar DeRozan (10), de los Kings de Sacramento, retaca el balón ante la mirada de Cody Williams (5), del Jazz de Utah, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Randall Benton) AP

DeRozan, quien la semana pasada superó al miembro del Salón de la Fama Tim Duncan para colocarse en el 18vo puesto de la lista histórica de anotadores de la NBA, acertó 11 de 21 tiros de campo y alcanzó los 40 puntos por primera vez desde el 2 de febrero de 2025. Fue la 417ma vez que anota 20 o más puntos con al menos un 50% de acierto.

Precious Achiuwa sumó 20 unidades y 11 rebotes en el duelo entre los dos peores equipos de la Conferencia Oeste. Killian Hayes, quien firmó una extensión con Sacramento más temprano en el día, aportó 16 tantos y ocho asistencias. Nique Clifford y Daeqwon Plowden anotaron 10 cada uno.

Los Kings (18-51) han ganado cuatro de cinco.

Cody Williams anotó 34 puntos por el Jazz (20-48). Brice Sensabaugh terminó con 22 unidades e Isaiah Collier con 21.

Los Kings se adelantaron 110-99 con 4:45 por jugar gracias al segundo triple de Plowden en 11 intentos.

Utah reaccionó al final y se acercó 110-107 con tres minutos restantes tras triples consecutivos de Sensabaugh y Harkless.

DeRozan ayudó a los Kings a sentenciar el partido con tres tiros libres en los últimos cuatro minutos, incluido uno convertido con 14,9 segundos por jugar.

El Jazz y los Kings llegaron con un récord combinado de 37-98 y con bajas. Utah tuvo a nueve jugadores disponibles, mientras que Sacramento contó con ocho.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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