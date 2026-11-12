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Delegación rusa visita Afganistán para hablar de comercio e inversión con los talibanes

KABUL (AP) — Una delegación rusa llegó a Kabul el jueves para mantener conversaciones sobre comercio e inversión con el gobierno talibán de Afganistán, informaron funcionarios afganos.

El viceprimer ministro ruso Alexei Overchuk en Moscú el 2 de julio del 2025. (Maxim Shemetov/Pool Photo via AP)
El viceprimer ministro ruso Alexei Overchuk en Moscú el 2 de julio del 2025. (Maxim Shemetov/Pool Photo via AP) AP

El viceprimer ministro ruso Alexéi Overchuk fue recibido con una guardia de honor en Kabul antes de dirigirse a reuniones con el primer ministro afgano, Mohammad Hasan Akhund, y con Abdul Ghani Baradar, viceprimer ministro para asuntos económicos.

Rusia reconoció oficialmente al gobierno talibán en julio de 2025. Sigue siendo el único país que lo ha hecho desde que el antiguo grupo insurgente tomó el poder en Afganistán en agosto de 2021. En gran medida aislada de la comunidad internacional y con una economía en dificultades, Kabul ha mostrado interés en aumentar la inversión extranjera y abrir nuevas vías comerciales.

En publicaciones en su cuenta oficial de X, el gobierno afgano indicó que Baradar subrayó el potencial de Afganistán para el desarrollo económico y la inversión, y destacó “su ubicación estratégica, sus ricos recursos y una gran fuerza laboral de 24 millones de personas en edad de trabajar”.

Durante la reunión, Baradar invitó a empresas rusas a invertir en Afganistán en sectores como la extracción de minerales, el desarrollo de fábricas, la infraestructura y las zonas económicas especiales. Señaló que había margen para ampliar las exportaciones de productos agrícolas afganos a Rusia, así como para la inversión rusa en la agricultura y la ganadería de Afganistán, publicó el gobierno.

Overchuk afirmó que Rusia pretende desarrollar los vínculos comerciales con Afganistán, según la agencia de noticias Interfax.

“Hoy nuestra delegación incluye a más de 70 empresarios que representan a decenas de empresas rusas, muchas de las cuales ya trabajan en Afganistán, (mientras que) muchas quieren empezar a trabajar”, dijo Overchuk según Interfax.

“Por nuestra parte, ante todo, vemos la tarea en crear condiciones para que los contactos entre las comunidades empresariales se desarrollen con normalidad”, añadió.

Indicó que las empresas representadas en la delegación participan en transporte, logística, agricultura y productos farmacéuticos. Señaló que Kabul está interesada en fertilizantes rusos, incluso en “construir plantas de producción de fertilizantes directamente en Afganistán”.

“Vemos un gran interés del gobierno de Afganistán en desarrollar las relaciones con Rusia. Y estamos listos para apoyar a Afganistán en eso. Ante todo, para que la economía se desarrolle, se creen empleos, la gente tenga ingresos normales y pueda vivir en paz”, dijo Overchuk según Interfax.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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