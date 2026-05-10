Delcy Rodríguez arriba a Países Bajos y se une a la defensa ante CIJ por territorio en disputa

La CIJ realiza desde el miércoles una serie de audiencias entre los países vecinos que reclaman como propio al Esequibo —un territorio continental de unos 159.500 kilómetros cuadrados—, rico en oro, diamantes, madera y otros recursos naturales, ubicado cerca de enormes yacimientos petroleros mar adentro. La audiencia final será el lunes.

“El único que tiene titularidad sobre este territorio en esta controversia territorial es Venezuela”, dijo desde el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, la presidenta Rodríguez que ponderó la posición de su país en defensa de “la majestad y el vigor del acuerdo de Ginebra”.

En ese acuerdo suscrito con el Reino Unido el 17 de febrero de 1966, Londres reconoció el reclamo venezolano y abrió la posibilidad de encontrar un arreglo diplomático y satisfactorio para las partes.

“Hemos demostrado en todas las etapas históricas lo que ha significado nuestro territorio desde que nacimos como República”, declaró la mandataria venezolana que asumió el poder en encargo en enero luego de una operación militar estadounidense que defenestró a Nicolás Maduro.

El país sudamericano ha advertido que su participación en las audiencias no significa ni el consentimiento ni el reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ .

Venezuela considera al Esequibo como propio desde el periodo colonial español, cuando la región selvática estaba dentro de sus límites. El país argumenta que un acuerdo de 1966, firmado en Ginebra para resolver la disputa con Guyana, anuló un arbitraje del siglo XIX.

Dicho arbitraje realizado en 1899 por árbitros del Reino Unido, Rusia y Estados Unidos trazó la frontera a lo largo del río Esequibo, en gran medida a favor de Guyana, lo que ha sido expuesto en los últimos días por la defensa venezolana ante la CIJ como “un arbitraje fraudulento”.

Guyana inició en 2018 una demanda ante la CIJ para que ratificara el fallo de 1899, pero Venezuela ha insistido que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único camino para un arreglo al conflicto.

En la apertura de las audiencias, el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd, dijo ante los jueces internacionales que la disputa “ha sido una mancha en nuestra existencia como Estado soberano desde el principio” e indicó que está en juego el 70% del territorio de Guyana.

La Corte Internacional se declaró competente para seguir con el caso en 2023, aunque la decisión final podría tomar años.

FUENTE: AP