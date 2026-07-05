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Del Castillo conecta jonrón de 3 carreras y Diamondbacks vencen 4-3 a Cerveceros

PHOENIX (AP) — Adrian Del Castillo bateó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y los Diamondbacks de Arizona resistieron para vencer 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee la noche del sábado.

Adrian del Castillo, centro, de los Diamondbacks de Arizona, celebra con sus compañeros después de batear un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 4 de julio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Darryl Webb)
Adrian del Castillo, centro, de los Diamondbacks de Arizona, celebra con sus compañeros después de batear un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 4 de julio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Darryl Webb) AP

Merrill Kelly (6-8) lanzó cinco entradas para conseguir su primera victoria en siete aperturas. Permitió ocho hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a seis. Recibió dos carreras en la quinta por el sexto jonrón de la temporada de Christian Yelich.

Paul Sewald permitió el 13er jonrón del venezolano Jackson Chourio en la novena, pero cerró el juego para lograr su 20mo salvamento en 21 oportunidades.

El abridor de los Cerveceros, Brandon Woodruff, salió del juego en la cuarta entrada, acompañado por un preparador físico, después de ponchar a Del Castillo con un lanzamiento con cuenta de 3-2.

Woodruff hacía su tercera apertura desde que regresó de la lista de lesionados por una inflamación en el hombro derecho. Su lanzamiento de mayor velocidad en la cuarta entrada fue de 87 mph. Permitió dos imparables, tres carreras y una base por bolas en 3 2/3 entradas, y ponchó a seis.

Arizona volvió a .500 (45-45) pese a ser superado en imparables 12-4. Los Cerveceros habían ganado sus últimos seis juegos como visitantes.

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