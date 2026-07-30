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Defensas antiaéreas jordanas derriban 5 misiles lanzados desde Irán, dice agencia estatal

EL CAIRO, Egipto (AP) — Las defensas antiaéreas de Jordania derribaron cinco misiles lanzados desde Irán la mañana del jueves, afirmó el portavoz de las fuerzas armadas del país, según la agencia estatal de noticias Petra.

ARCHIVO - Un hombre se sienta en una tabla de surf con un barco portacontenedores al fondo junto a otros buques comerciales, en el estrecho de Ormuz, desde Bandar Abbas, irán, el lunes 27 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP, Archivo)
ARCHIVO - Un hombre se sienta en una tabla de surf con un barco portacontenedores al fondo junto a otros buques comerciales, en el estrecho de Ormuz, desde Bandar Abbas, irán, el lunes 27 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP, Archivo) AP

La agencia de noticias indicó que no se reportaron víctimas. Las interceptaciones se producen después de que el ejército de Estados Unidos dijera que había completado “una intensa oleada de ataques contra Irán”, en represalia a un ataque previo con misiles iraníes contra una base de Estados Unidos en Jordania.

El Comando Central señaló en una publicación en redes sociales que, durante más de dos horas, Estados Unidos atacó “decenas” de objetivos pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos centros de mando militar, así como instalaciones de misiles y drones, y sitios costeros de vigilancia y defensa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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