Declaran culpable a hombre de Massachusetts por ayudar a exportar tecnología a Irán

El iraní-estadounidense Mahdi Mohammad Sadeghi posa para una foto el viernes 10 de julio de 2026, antes de dirigirse al tribunal federal de Boston. (Foto AP/Michael Casey) AP

Mahdi Mohammad Sadeghi, quien trabajaba en la empresa global de electrónica Analog Devices, fue acusado de ayudar a un socio comercial iraní a eludir las leyes estadounidenses de control de exportaciones. Los fiscales afirman que la empresa del socio comercial, con sede en Teherán, fabrica sistemas de navegación para el programa de drones militares de la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán. Las autoridades señalan que el plan incluyó la creación de una empresa pantalla en Suiza.

El segundo acusado, Mohammad Abedininajafabadi, llamado Abedini en documentos judiciales, no fue juzgado. Se cree que está en Irán tras un aparente intercambio de prisioneros por una periodista italiana.

Sadeghi, quien es naturalizado estadounidense, fue declarado culpable de tres de los cinco cargos. No mostró una reacción visible al escuchar el veredicto, al cuarto día de deliberaciones del jurado. Él y sus abogados no hicieron comentarios al salir del tribunal, y permanecerá en libertad hasta la sentencia el 13 de octubre.

Sadeghi, de 43 años, optó por no testificar. Tiene dos hijos y perdió su empleo en Analog Devices debido a los cargos. Aunque fue arrestado en diciembre de 2024, mucho antes de la guerra actual con Irán, su juicio se ha desarrollado durante el conflicto.

“La esencia de este caso es sencilla. No se pueden enviar bienes, especialmente los bienes en cuestión en este caso, a Irán. Punto. Se acabó”, dijo a los miembros del jurado la fiscal federal Alathea Porter. “El acusado lo sabía y conspiró con el señor Abedini para hacerlo”.

En sus alegatos finales, el fiscal Jared Dolan manifestó que documentos, mensajes de texto y fotos demostraron que los actos ilegales fueron los “frutos de esta relación” entre Sadeghi y Abedini.

“Las pruebas establecieron que él sabía lo que Abedini estaba haciendo porque se lo dijo por escrito”, afirmó Dolan. “Aun así lo ayudó”.

El abogado de Sadeghi, William Fick, dijo al jurado que el plan descrito por la fiscalía “no tiene sentido” y estaba lleno de inconsistencias. Sostuvo que Sadeghi solo estaba dando consejos a un amigo de muchos años sobre cómo hacer negocios con la empresa de semiconductores, y que no era responsable de obtener las piezas para Abedini.

Fick indicó que no había pruebas de que las piezas terminaran en Irán, y cuestionó que la empresa suiza fuera una pantalla.

“Si miras el mundo a través de lentes sucios, todo se ve sucio”, expresó Fick. “Eso es, fundamentalmente, lo que la fiscalía les está pidiendo que hagan aquí”.

Fick también señaló que los fiscales no habían demostrado que Sadeghi obtuviera algo del supuesto plan, aunque la fiscalía destacó que no necesitaban probar un motivo.

“No tenía nada que ganar y todo que perder”, dijo Fick. “Ha vivido en el país durante décadas. Era un empleado bien considerado y respetado, que iba ascendiendo en la empresa”.

Los fiscales esperaban presentar pruebas durante el juicio relacionadas con un dron iraní utilizado en un ataque de 2024 que mató a tres militares de Estados Unidos en una base remota en Jordania.

Sin embargo, antes del juicio, los abogados defensores solicitaron excluir cualquier prueba relacionada con el papel de Abedini en la fabricación de drones o en ataques contra tropas estadounidenses.

El juez estuvo de acuerdo y dictaminó que los fiscales solo podían presentar pruebas generales sobre la empresa iraní de Abedini y sobre cómo su tecnología tenía posibles aplicaciones militares, incluso para drones. Durante una audiencia en febrero, los fiscales reconocieron que no tenían pruebas de que Sadeghi “supiera algo” sobre que la tecnología que se le acusaba de exportar supuestamente se utilizó en el dron involucrado en el ataque en Jordania.

Ambos acusados han sido imputados por violaciones a los controles de exportación. Abedini enfrenta por separado cargos por conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, lo que resultó en la muerte de tres miembros del servicio.

Abedini fue arrestado en un aeropuerto de Italia con una orden de Estados Unidos en diciembre de 2024, pero fue liberado un mes después y regresó a Irán. Tres días después de su detención, la periodista italiana Cecilia Sala fue detenida mientras realizaba reportajes en Irán. Sala, de quien se creía que estaba retenida como moneda de cambio para la liberación de Abedini, regresó a casa en enero de 2025.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP