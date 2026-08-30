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Decenas de personas son evacuadas del Gran Cañón tras inundación repentina en arroyo

FLAGSTAFF, Arizona, EE.UU. (AP) — Una inundación repentina de grandes dimensiones en el Gran Cañón obligó a evacuar a decenas de personas después de que el torrente arrastró enormes rocas, estructuras metálicas y escombros hacia el río Colorado, informó el Servicio de Parques Nacionales.

La inundación del arroyo Bright Angel, que desemboca en el río, ocurrió la tarde del sábado. El torrente destruyó puentes peatonales sobre el arroyo y alteró de forma significativa el paisaje, ensanchando el cauce.

El servicio de parques indicó que busca información sobre más de 20 personas que podrían estar desaparecidas o sin localizar después de la inundación, por lo que pidió que cualquiera que tenga datos sobre cualquiera que estuviera haciendo senderismo o acampando en el área se ponga en contacto con la agencia. Añadió que colabora con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona para continuar con las evacuaciones el domingo.

“Esto es un recordatorio de lo dinámico y activo que es el paisaje del Gran Cañón”, destacó Jack Schmidt, director del Centro de Estudios del Río Colorado de la Universidad Estatal de Utah.

Destinos populares, como el campamento Bright Angel, Phantom Ranch y partes del sendero North Kaibab, permanecían cerrados el domingo mientras las autoridades del parque evaluaban los daños, indicó el parque. Los viajes de rafting por el río Colorado también fueron suspendido por el momento.

Más de 60 personas fueron evacuadas de Phantom Ranch, que cuenta con una cantina histórica y dormitorios, y es un punto habitual en el que los balseros bajen y suban del río. Se tenían planeadas más evacuaciones el domingo, indicó el parque. No se han reportado heridos.

Erica Viola contó que estaba en el campamento Bright Angel cuando comenzó a llover la tarde del sábado, y que ella y otros 50 excursionistas más vieron cómo aumentó el nivel del arroyo y poco después empezó a arrastrar escombros, incluido lo que parecía ser un barracón. El grupo fue llevado en helicóptero a un lugar seguro, poniendo fin a su aventura dos días antes de lo previsto, explicó.

Justin Johndrow, de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff, señaló que cayeron entre 1 y 2,5 centímetros (media y una pulgada) de lluvias en unos 30 minutos en la zona rocosa donde hay una pronunciada caída.

“La mayor parte se escurrió de inmediato”, explicó.

Añadió que la inundación ocurrió en el lado norte del Gran Cañón, donde el arroyo Bright Angel baja desde el Borde Norte hasta el río Colorado, con un descenso de alrededor de 1.828 metros (6.000 pies).

Persiste la posibilidad de más lluvias y tormentas eléctricas en la zona hasta el lunes.

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Stengle informó desde Dallas. Los periodistas de Associated Press Jeffrey Collins, en Columbia, Carolina del Sur, y Holly Ramer, en Concord, Nueva Hampshire, contribuyeron con este despacho.

FUENTE: AP

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