Debut perfecto de Walker Kessler con Lakers: 12 de 12 en triunfo por 127-105 ante Warriors

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Walker Kessler, de los Lakers de Los Ángeles, dispara junto a Yaxel Lendeborg, de los Warriors de Golde State, en el partido del miércoles 21 de octubre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Luka Doncic anotó 28 puntos en tres cuartos y Austin Reaves agregó 23 por los Lakers, que iniciaron su vida después de LeBron James con una paliza a los Warriors.

Golde State recibió un aporte de 23 puntos de Stephen Curry, quien comenzó su 18.ª temporada.

Kessler, de 2,18 metros, fue una fuerza inmediata alrededor de ambos aros para los Lakers, que traspasaron una gran cantidad de capital del draft a Utah para satisfacer el deseo de Doncic, de contar con un pívot de primer nivel.

Los 12 tiros de Kessler sin fallar fueron la segunda mayor cantidad en la historia de los Lakers, solo por detrás de un 14 de 14 de Wilt Chamberlain en marzo de 1969.

Aunque Kessler no había disputado un partido competitivo desde la pasada Noche de Brujas debido a una lesión, machacó un alley-oop de Doncic en la primera posesión de Los Ángeles y nunca bajó el ritmo, aprovechando una y otra vez los pases de sus compañeros mientras los Lakers se escapaban en el marcador.

Doncic anotó 23 puntos en la primera mitad mientras se enzarzaba en un prolongado enfrentamiento físico y verbal con el novato de los Warriors Yaxel Lendeborg, quien recibió una falta técnica por algo que dijo durante esas discusiones. Doncic remató el duelo áspero con estilo: encestó un tiro desde media cancha con tablero sobre la bocina y luego señaló al novato, que estaba furioso.

Doncic también sumó ocho rebotes y siete asistencias antes de quedarse sentado en el cuarto periodo de su primer partido competitivo desde el 2 de abril. Ha regresado como el claro eje de los Lakers tras la salida de James rumbo a Filadelfia, y con Kessler como un compañero atractivo. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP