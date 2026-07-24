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De la Fuente dice que la conducta de Argentina fue "intolerable"

GINEBRA (AP) — Mientras la FIFA investiga la conducta de Argentina tras la final de la Copa del Mundo, el seleccionador de España Luis de la Fuente ha descrito los incidentes como “intolerables e inaceptables”.

El volante de Boca Juniors Leandro Paredes previo al partido contra OHiggins de Chile en los playoffs de la Copa Sudamericana, el jueves 23 de julio de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello)
El volante de Boca Juniors Leandro Paredes previo al partido contra O'Higgins de Chile en los playoffs de la Copa Sudamericana, el jueves 23 de julio de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

La FIFA pidió a uno de sus fiscales disciplinarios el lunes que presentara un informe sobre los tensos enfrentamientos en el campo tras la victoria de España por 1-0 en la prórroga el domingo para destronar al campeón defensor.

El mediocampista argentino Leandro Paredes se enzarzó físicamente con los jugadores españoles Eric García y Gavi. Además el capitán español Rodri Hernández recibió un golpe en el estómago cuando pasaba corriendo junto al defensor argentino Nahuel Molina.

“Es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir”, declaró De la Fuente a la cadena pública española TVE. Añadió que no vio los incidentes en ese momento al estar celebrando.

“Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador (Lionel Scaloni), el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones”, indicó el técnico de España.

La FIFA no ha dado detalles sobre el alcance del encargo de su investigador, ni sobre si podrían solicitarse declaraciones de testigos a jugadores y miembros del cuerpo técnico de España.

El asistente técnico de Argentina, Roberto Ayala, se disculpó el miércoles por su enfrentamiento con Dani Olmo, que describió como un empujón y no como un puñetazo.

De vuelta con su club Boca Juniors, Paredes se pronunció la noche del jueves en Buenos Aires.

"Se dijeron muchas cosas, pero España fue superior, fue más en la final, y a nosotros nos queda disfrutar lo que hicimos en estos ocho años, fue algo increíble, con el tiempo vamos a caer”, dijo tras la victoria de Boca sobre el equipo chileno O'Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana.

De la Fuente elogió a sus jugadores en la entrevista con TVE por la manera en que manejaron la situación en el MetLife Stadium.

"Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas”, dijo.

La selección de España formó un pasillo de honor para los jugadores de Argentina que caminaban hacia el podio para recibir sus medallas de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Minutos después, cuando Rodri levantó el trofeo, la mayoría del plantel argentino estaba saludando a los hinchas de Argentina ubicados detrás de un arco.

Calendario incierto para una acción de la FIFA

Las normas disciplinarias de la FIFA permiten que un fiscal especial “solicite la apertura de un procedimiento disciplinario y proponga que se impongan medidas disciplinarias a asociaciones miembro, clubes e individuos”.

La FIFA no dio un calendario para ningún caso, y no está claro cuándo se aplicarían posibles sanciones a jugadores de Argentina, ya que el equipo no tiene partidos competitivos programados en los próximos meses.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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