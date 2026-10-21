De la Espriella va contra lo que considera "socialcomunismo ateo" en espacios culturales en Colombia

Estudiantes universitarios imparten una clase al aire libre frente al Museo Nacional, como parte de una protesta contra la retirada de algunas obras de arte del museo en Bogotá, Colombia, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

De la Espriella, de perfil conservador y aliado de Trump, ha dicho que busca “impedir” que los espacios culturales sean “captados por el socialcomunismo ateo”.

Las piezas del Museo Nacional, ubicado en el centro de Bogotá, estaban relacionadas con la historia de los movimientos sociales, incluyendo el movimiento feminista y LGBTIQ+, y la violencia política del país.

Desde entonces se han registrado varias protestas —algunas disueltas por intervención de la policía— de organizaciones defensoras de derechos civiles, artistas y estudiantes que consideran que se trata de un acto de “censura” que puede conducir a la exclusión de relatos y de hechos históricos.

El miércoles un nuevo plantón frente al museo reunió a decenas de personas mientras policías antimotines custodiaban la entrada.

“Me parece indignante que quieran borrar parte de nuestra historia”, aseguró a The Associated Press Azul Riascos, estudiante de Historia que participó en el plantón. “Existimos personas negras, raizales, LGBTI... y se nos está planteando que la nación es una sola: blanca, católica y que habla español y eso deja por fuera a mucha gente. Es necesario empezar a pronunciarnos”, agregó.

Para Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), lo que está ocurriendo en Colombia sigue una tendencia en la que los aliados de Trump “copian las narrativas, estrategias y actuaciones de los Estados Unidos”.

En su segundo mandato Trump ha criticado duramente a los museos de Washington, en particular a aquellos vinculados con la Institución Smithsonian, por considerar que su contenido es “woke”, un término que se emplea en ocasiones de manera despectiva por lo que algunas personas consideran medidas demasiado progresistas.

En julio la Casa Blanca publicó un informe en el que calificaba a los responsables del Museo Nacional de Historia Estadounidense —parte del Smithsonian— de “activistas radicales” y ordenó la colocación de letreros en el exterior del museo para advertir a los visitantes que algunas de las exposiciones son inexactas.

Casi tres meses después de dicha orden, los letreros aún no se han instalado. La directora del museo Anthea Hartig declaró ante el Congreso que el informe de la Casa Blanca “no caracteriza de manera justa ni precisa el conjunto de la labor que se realiza en el museo”.

Sánchez-Garzoli considera que Trump impulsa con los gobiernos aliados en la región una alianza en seguridad, enfocada en la lucha contra el narcotráfico, que también tiene un componente ideológico.

“Estos son muchos discursos importados sobre el terrorismo, sobre lo ‘woke’. Además viendo que el presidente actual (de Colombia) es un ciudadano estadounidense, esto definitivamente es una intervención neocolonial”, dijo a AP el antropólogo Arturo Sanabria durante el plantón frente al museo.

Revisión de más espacios culturales

La ministra de Cultura, Paola Holguín, aseguró que están evaluando y rediseñando la “museología y la curaduría” de los distintos espacios a cargo del ministerio, incluyendo otros museos.

En tanto, la Cancillería modificó el nombre de un patio de la entidad que se refería a un líder indígena, asegurando que forma parte de la “contrarrevolución” anunciada por el presidente frente al “wokismo”.

“Hay un gobierno que está haciendo serios esfuerzos en una batalla cultural que probablemente no existe y se está inventando para borrar identidades que no puede borrar porque ya están”, aseguró a AP la politóloga Estefanía Cardozo frente al museo.

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El periodista de AP Steven Sloan contribuyó a este despacho desde Washington.

FUENTE: AP