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De la Espriella se une a operativo contra el crimen organizado en ciudad del suroeste de Colombia

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Abelardo de la Espriella acompañó el jueves en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, un operativo contra la delincuencia organizada como parte de su política de seguridad de mano dura.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia un esfuerzo conjunto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la seguridad en la capital colombiana mediante una mayor presencia policial, inteligencia, tecnología y capacidades urbanas en Bogotá, el martes 25 de agosto de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara)
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia un esfuerzo conjunto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la seguridad en la capital colombiana mediante una mayor presencia policial, inteligencia, tecnología y capacidades urbanas en Bogotá, el martes 25 de agosto de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

El mandatario conservador arribó a Cali en la madrugada portando un arma en el cinto y un radio de comunicación usualmente usados por la policía, según un video divulgado por él en X.

“Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad”, aseguró De la Espriella. “Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, agregó.

La operación desplegó más de 1.200 agentes policiales y del ejército por barrios del centro y el oriente de Cali, con decenas de órdenes de captura y un centenar de órdenes de allanamientos, buscando presuntos implicados en delitos asociados con el narcotráfico y la extorsión.

De la Espriella indicó que se realizaron capturas y se decomisaron mercancía ilegal, drogas y armas, sin detallar cuántas.

“Desde hace mucho tiempo esta ciudad ha sufrido una ola terrible de violencia y el gobierno anterior le ató las manos a nuestros policías y ha llegado el momento de hacer lo correcto”, aseguró De la Espriella al cuestionar a su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026).

De la Espriella ha enfocado sus esfuerzos en la política de seguridad, viajando a las diferentes regiones para dar anuncios sobre los resultados de los operativos, incluidos los que dejan muertos que suelen ser exhibidos en bolsas blancas, lo que ha generado críticas de sus opositores.

El operativo en Cali sucede luego de que el mandatario ordenara militarizar la ciudad de Santa Marta, uno de los destinos turísticos más importantes del país, en un intento por contrarrestar la violencia de un grupo armado ilegal que mantenía un “paro armado” que busca restringir la movilidad de la población bajo amenaza. Tras la presión militar, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada anunciaron el levantamiento de las restricciones a partir del viernes.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, le dijo a De la Espriella durante el operativo que uno de los sectores impactados es una “olla”, como se conoce a un lugar de expendio de drogas, que quedaba aledaño al centro político de la ciudad.

“No es aceptable que haya este nido de ilegalidad en todo el corazón de Cali. Llevamos más de 50 años esperando este momento”, aseguró Éder.

FUENTE: AP

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