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De la Espriella designa nueva ministra de Educación, el primer cambio en su gabinete

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Abelardo de la Espriella anunció el miércoles el primer cambio en su gabinete con la designación de una nueva ministra de Educación, luego de aceptar la renuncia de Viviane Morales por motivos personales.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella, izquierda, señala en dirección de la prensa el miércoles 2 de septiembre de 2026 mientras recorre la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)
El presidente colombiano Abelardo de la Espriella, izquierda, señala en dirección de la prensa el miércoles 2 de septiembre de 2026 mientras recorre la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

El mandatario designó a la abogada Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de esa cartera a partir del 7 de septiembre, día en que Morales dejará el cargo, según su carta de renuncia divulgada por De la Espriella en la red social X, en la que indica que tuvo una “situación familiar inesperada”.

Morales sólo estuvo tres semanas en el cargo, el mismo tiempo que lleva el conservador De la Espriella en el poder tras suceder al progresista Gustavo Petro (2022-2026). En estos días el mandatario ha enfocado su agenda en atender las necesidades de miles de estudiantes que quedaron sin escuelas seguras tras el terremoto del 10 de agosto.

De la Espriella indicó que a Hoyos, doctora en derecho, “su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden”.

Tras la designación, sectores opositores criticaron la elección de Hoyos, recordando que trabajó en la Procuraduría cuando la dirigía el conservador Alejandro Ordónez. Ella estuvo encargada de investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios públicos.

La congresista María Fernanda Carrascal, del opositor Pacto Histórico, hizo notar que Hoyos tiene una “larga historia en las batallas jurídicas del conservadurismo colombiano”, entre ellas intentar "revertir decisiones judiciales relacionadas con el aborto”.

La oposición también había cuestionado a Morales por el hecho de que hace una década impulsó un fracasado referendo para limitar la adopción de niños por parte de personas de la comunidad LGBTIQ+.

FUENTE: AP

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