De La Cruz conecta sencillo de ventaja y Filis remontan 5 carreras y vencen 7-5 a Minnesota

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El antesalista de los Filis de Filadelfia, Alec Bohm (centro), celebra tras conectar un jonrón de tres carreras durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el domingo 16 de agosto de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

Alec Bohm pegó un jonrón de tres carreras mientras Filadelfia ganó por quinta vez en siete partidos.

Brooks Lee conectó un grand slam, y Kody Clemens también jonroneó por Minnesota, que cayó a 4-10 en agosto.

Abajo 5-0, Bohm conectó un jonrón de tres carreras como parte de una sexta entrada de cuatro anotaciones.

Un sencillo elevado productor de Bohm empató el juego 5-5 en la octava antes de que un rodado de De La Cruz se colara entre el primera base Royce Lewis y la almohadilla para impulsar dos carreras más.

Andrew Morris (4-4) permitió las tres carreras de la octava entrada. Había permitido dos carreras limpias en 28 1/3 entradas a lo largo de sus 27 apariciones anteriores desde el 12 de junio.

Orion Kerkering (7-1) lanzó una séptima entrada de 1-2-3 para llevarse la victoria. Jhoan Duran consiguió su salvamento número 26 con una novena entrada sin carreras.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP