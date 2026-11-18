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AJ Dybantsa, de los Wizards de Washington, enfretna a Ja'kobe WAlter y Jamison Battle, de los Raptors de Toronto, en el duelo del miércoles 18 de noviembre de 2026 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

El canadiense Kyshawn George añadió 20 puntos por los Wizards, que habían arrancado con un prometedor registro de 4-3 pero no habían vuelto a ganar desde entonces. Su triple con 8:55 minutos por jugar en el cuarto periodo coronó una racha de 11-0 de los Wizards que puso el marcador 91-82, la mayor ventaja de Washington hasta ese momento del partido.

Immanuel Quickley anotó 24 puntos y Jamison Battle agregó 19, incluidos cinco triples por Toronto, que sufrió su sexta derrota seguida.

RJ Barrett (rigidez en el isquiotibial derecho) y Scottie Barnes (manejo de lesión en la ingle izquierda) fueron descartados para el partido horas antes del salto inicial, uniéndose a la lista de lesionados de los Raptors junto a la superestrella Kawhi Leonard (manejo de lesión en la rodilla izquierda).

Las cosas empeoraron para Toronto en el segundo cuarto, cuando Collin Murray-Boyles abandonó el encuentro por una enfermedad no revelada. Registró un punto, dos rebotes y una asistencia en cinco minutos de acción como ala-pívot titular de los Raptors.

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FUENTE: AP