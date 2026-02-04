americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

David Peralta, exganador del Guante de Oro y el Bate de Plata, se retira tras 11 años en las mayores

David Peralta, quien ostentó un promedio de bateo de .278 en una carrera de 11 años en las Grandes Ligas, incluyendo nueve temporadas con los Diamondbacks de Arizona, anunció su retiro el miércoles.

El venezolano David Peralta, de los Diamondbacks de Arizona, participa en un juego ante los Rojos de Cincinnati, el 7 de junio de 2022 (AP Foto/Jeff Dean, archivo)
El venezolano David Peralta, de los Diamondbacks de Arizona, participa en un juego ante los Rojos de Cincinnati, el 7 de junio de 2022 (AP Foto/Jeff Dean, archivo) AP

El venezolano de 38 años no jugó en 2025 y publicó su decisión de retirarse en las redes sociales.

"Gracias a la organización de los Diamondbacks de Arizona por hacer mis sueños realidad, creer en mí y darme la oportunidad de jugar el mejor béisbol del mundo", manifestó Peralta antes de también agradecer a los Rays de Tampa Bay, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego por el tiempo que pasó con esos equipos hacia el final de su carrera.

Peralta ganó un Bate de Plata en 2018, cuando logró un promedio de .293 con 30 jonrones y 87 carreras impulsadas por los Diamondbacks. El jardinero ganó un Guante de Oro la temporada siguiente.

El pelotero de Valencia debutó en las Grandes Ligas con Arizona en 2014 y bateó para .312, además de liderar las mayores con diez triples en 2015.

Peralta tuvo un promedio de .267 en 91 juegos con San Diego en 2024 después de batear para .259 con los Dodgers en 2023.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: No tenemos intención de hablar sobre eso

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: "No tenemos intención de hablar sobre eso"

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)

Colapso total en La Habana: colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter