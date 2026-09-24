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David Alaba firma como agente libre con Udinese

UDINESE, Italia (AP) — David Alaba, otrora defensor del Real Madrid y del Bayern Múnich, se ha incorporado al club italiano Udinese como agente libre hasta el final de la temporada.

ARCHIVO - El defensor David Alaba del Real Madrid posa con el trofeo tras la victoria ante Liverpool en la final de la Liga de Campeones, el 28 de mayo de 2022, en París. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
ARCHIVO - El defensor David Alaba del Real Madrid posa con el trofeo tras la victoria ante Liverpool en la final de la Liga de Campeones, el 28 de mayo de 2022, en París. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Alaba, de 34 años, dejó Madrid al final de la temporada pasada cuando expiró su contrato tras cinco años con el gigante español, con el que ganó dos trofeos de la Liga de Campeones y dos títulos de La Liga.

También conquistó dos trofeos de la Liga de Campeones, además de 10 títulos de la Bundesliga con el Bayern Múnich, junto con numerosos otros honores nacionales, continentales e intercontinentales.

Al firmar con un equipo de mitad de tabla, el internacional austríaco se convierte en el jugador más laureado de la Serie A.

“He vivido muchas cosas y he ganado mucho a lo largo de mi carrera, pero hay algo que nunca ha cambiado: quiero seguir ganando. Quiero seguir compitiendo. Y todavía quiero lograr algo especial. Esa es la mentalidad que llevo al Udinese”, dijo el jueves.

“No estoy aquí solo para ser el veterano del equipo, y desde luego no estoy aquí para terminar mi carrera. Sigo siendo demasiado ambicioso para eso y sigo creyendo firmemente que tengo mucho que aportar en el campo. Quiero seguir empujando, rendir al máximo nivel en la Serie A semana tras semana y conseguir algo”, agregó.

Udinese, que terminó décimo la temporada pasada, marcha actualmente 13ro en la Serie A con apenas cuatro puntos en sus primeros cinco partidos.

Su próximo encuentro será en el campo del Torino el 12 de octubre, después del parón internacional.

“Fichar a David Alaba es un motivo de gran orgullo para todo el club. Nuestro nuevo jugador es una estrella consolidada, un líder de equipo y un ejemplo por su profesionalidad", declaró el director general de Udinese, Franco Collavino.

“Su fichaje demuestra que Udinese está comprometido con crecer, competir al máximo nivel y construir una plantilla cada vez más ambiciosa”, agregó.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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