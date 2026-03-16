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Dave Roberts elige a Yoshinobu Yamamoto para abrir el juego inaugural de los Dodgers

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, comenzará otra temporada como abridor del juego inaugural de los Dodgers de Los Ángeles, tal como lo hizo el año pasado, cuando terminaron ganando su segundo campeonato consecutivo.

Yoshinobu Yamamoto, de Japón, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un juego de los entrenamientos de primavera ante los Gigantes de San Francisco, el viernes 27 de febrero de 2026, en Scottsdale, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Yoshinobu Yamamoto, de Japón, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un juego de los entrenamientos de primavera ante los Gigantes de San Francisco, el viernes 27 de febrero de 2026, en Scottsdale, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

El manager Dave Roberts informó a los reporteros en los entrenamientos de primavera el lunes que Yamamoto abrirá el juego inaugural del 26 de marzo en casa contra Arizona.

Yamamoto fue el primer y el último lanzador utilizado por los Dodgers la temporada pasada, cuando consiguió los últimos ocho outs en la victoria que aseguró el título en el séptimo juego de la Serie Mundial, que se extendió a 11 entradas, en Toronto. También ganó ambas aperturas que tuvo en la Serie Mundial: un juego completo en el segundo juego y luego realizó 96 lanzamientos a lo largo de seis entradas en el sexto juego, la noche anterior a hacer 34 lanzamientos para cerrar la serie.

Los Dodgers comenzaron la temporada pasada en Tokio, con Yamamoto permitiendo una carrera en cinco entradas en su país natal, en una victoria 4-1 sobre los Cachorros de Chicago.

Lanzó por Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, donde permitió un jonrón abriendo el juego a Ronald Acuña Jr. en una derrota 8-5 ante Venezuela en los cuartos de final.

El derecho de 27 años entra en la tercera temporada de su contrato récord de 325 millones de dólares por 12 años para un lanzador. Tiene marca de 19-10 con efectividad de 2,66 en 48 aperturas de temporada regular con los Dodgers, y de 7-0 con efectividad de 2,25 en 10 juegos de postemporada (nueve aperturas).

Solo otros tres lanzadores han ganado los juegos 6 y 7 de una misma Serie Mundial: Randy Johnson en 2001, Harry Brecheen en 1946 y Ray Kremer en 1925.

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