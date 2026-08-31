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Daniel Muñoz deja Crystal Palace y se reúne con su ex entrenador Glasner en Nottingham Forest

LONDRES (AP) — El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz acompañará a Oliver Glaser, su ex entrenador en Crystal Palace, a Nottingham Forest.

Oliver Glasner, técnico de Nottingham Forest, durante el partido de pretemporada contra Stade Brestois, el domingo 16 de agosto de 2026, en Nottingham, Inglaterra. (Nigel French/PA vía AP)
Oliver Glasner, técnico de Nottingham Forest, durante el partido de pretemporada contra Stade Brestois, el domingo 16 de agosto de 2026, en Nottingham, Inglaterra. (Nigel French/PA vía AP) AP

El Forest anunció el fichaje de Muñoz el lunes por una cifra reportada de 22 millones de libras (30 millones de dólares).

Muñoz, quien jugó con Colombia en el Mundial de este año, rindió a gran nivel bajo las órdenes de Glasner en el Palace como carrilero, tras llegar en enero de 2024 procedente del club belga Genk.

Glasner dejó el Palace para incorporarse al Forest en la pretemporada y también ha recurrido en su nuevo club al esquema de cinco defensas que incluye carrileros, lo que explica por qué ha vuelto a recurrir a Muñoz.

Se trata de otra gran baja para el Palace en un mercado de verano en el que los reinantes campeones de la Conference League vendieron al defensor Maxence Lacroix a Chelsea, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del atacante Ismaila Sarr.

La ventana de transferencias cierra en Inglaterra a última hora del martes.

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