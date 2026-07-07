Dane Pedersen gana la etapa 4 del Tour y Traeen arrebata el amarillo a Pogacar

El danés Mads Pedersen celebra al cruzar la meta al ganar la cuarta etapa del Tour de Francia en Foix, Francia el martes 7 de julio del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

Pedersen atacó cuando faltaban 300 metros y llegó con claridad a la meta por delante del estadounidense Quinn Simmons, su compañero en Lidl-Trek, y del español Raúl García.

“Esto fue sin duda una obra maestra del trabajo en equipo”, reconoció Pedersen y elogió a sus compañeros por colocarlo en posición de disputar la victoria. “Trabajaron como máquinas. Qué esfuerzo de equipo y qué victoria de equipo hoy”.

Fue la tercera victoria de etapa en el Tour en la carrera de Pedersen, un corredor potente que fue campeón mundial de ruta.

Traeen terminó en octavo lugar y quedó muy por delante de Pogacar, cuatro veces campeón del Tour, quien no disputó la victoria de etapa.

Pogacar se mantuvo en el pelotón principal junto al dos veces campeón Jonas Vingegaard, su principal rival. Ambos llegaron 12 minutos y 59 segundos por detrás de Traeen tras casi 4 horas y media sobre la bicicleta.

Traeen, que corre para Uno-X Mobility, tiene poco menos de ocho minutos de ventaja sobre ellos en la clasificación general.

“Para ser honesto, no puedo creerlo”, reconoció Traeen de 30 años. “Siento que es real, pero me cuesta bastante entender lo grande que es esto”. “El Tour es la carrera más grande del mundo y disfrutaré el maillot todo lo que pueda. Espero poder conservarlo durante bastante tiempo”.

Pero Traeen no es candidato a la victoria final y podría perder el maillot amarillo tan pronto como el jueves, cuando la etapa 6 llevará a los ciclistas a las altas montañas de los Pirineos.

Pogacar le quitó el maillot amarillo a Vingegaard tras ganar el lunes la tercera etapa. Esta incluyó la primera gran subida de montaña de la carrera de tres semanas, que termina el 26 de julio en París.

La etapa 4 incluyó cuatro ascensos moderados en un recorrido de 182 kilómetros desde Carcassonne hasta Foix, en la región de Occitania, en el suroeste de Francia. Con temperaturas sofocantes que alcanzaron los 38 grados Celsius, los organizadores del Tour permitieron zonas adicionales de avituallamiento durante la etapa, dando a los ciclistas un acceso más frecuente a botellas de agua.

“Simplemente tenemos que convivir con el calor y hacer lo que se pueda para refrescarse”, indicó Pedersen. “Cuando hablamos de esfuerzo de equipo, no hablamos solo de los corredores. Hay muchas personas de nuestro equipo al borde de la carretera, esperando para darnos botellas y calcetines de hielo para ayudarnos a lidiar con el calor”.

Cuando faltaban 50 kilómetros, un trío iba en cabeza: Mathias Vacek, Jan Tratnik y Alex Kirsch, pero pronto fueron alcanzados cuando se formó un nuevo grupo de 10 corredores.

El francés Kévin Vauquelin fue el primero en mover ficha, pero Pedersen lo rebasó por fuera a una velocidad fulminante.

La etapa 5 del miércoles es un recorrido mayormente llano, adecuado para los esprinters.

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FUENTE: AP