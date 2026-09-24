D-backs mantienen esperanzas de playoffs y vencen a Rockies 12-8 con jonrones tempranos

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El pelotero de los Diamondbacks de Arizona, Nolan Arenado (frente), hace gestos mientras cruza el plato tras conectar un cuadrangular de dos carreras, mientras el receptor de los Rockies de Colorado, Brett Sullivan, espera que se reanude el juego en la primera entrada de un partido de béisbol, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

Arizona (85-74) comenzó el día a tres juegos del último comodín de la Liga Nacional, con cuatro partidos por disputar, y luego amplió su racha de victorias a cinco de cara a una serie de fin de semana en San Diego.

Moreno conectó su 16to jonrón, un batazo de tres carreras, y Arenado pegó su 29no, un cuadrangular de dos carreras. Arenado, que tuvo tres hits, suma ocho jonrones en septiembre y se embasó en 18 juegos consecutivos.

Colorado ha perdido 16 de 19, fue barrido por 13ra vez este año y cayó al peor récord de las Grandes Ligas con 57-102, la tercera mayor cantidad de derrotas en la historia del club. Los Rockies son el primer equipo con cuatro temporadas consecutivas de 100 derrotas desde los Mets de 1962-65.

El venezolano Eduardo Rodríguez (16-7) permitió dos carreras y nueve hits en seis entradas, y terminó con una efectividad de 2,89.

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FUENTE: AP

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