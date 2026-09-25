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Curry y Warriors acuerdan extensión de 2 años por 116 millones, dice fuente de AP

SAN FRANCISCO (AP) — Stephen Curry acordó una extensión de contrato por dos años y 116 millones de dólares que lo mantendría con el equipo hasta la temporada 2028-29, le comentó a The Associated Press una persona con conocimiento directo del acuerdo la noche del viernes.

ARCHIVO - Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, reacciona después de encestar un triple durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Kings de Sacramento, el martes 7 de abril de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo)
ARCHIVO - Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, reacciona después de encestar un triple durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Kings de Sacramento, el martes 7 de abril de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo) AP

La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado los términos del contrato de Curry, quien podía aspirar a cobrar hasta 136 millones de dólares, por lo que está concediendo un descuento a su equipo, al tiempo que reafirma su compromiso de larga data de terminar su carrera con los Warriors.

El gerente general de Golden State, Mike Dunleavy, manifestó el mes pasado que era optimista respecto a concretar algo con el dos veces MVP y líder histórico de la NBA en triples.

Curry, de 38 años, completará una extensión de 62,6 millones de dólares que firmó para la temporada 2026-27 en agosto de 2024 antes de que el nuevo contrato lo mantenga hasta 2029, lo que sería su 20ma temporada.

Curry promedió 26,6 puntos, 4,7 asistencias y 3,6 rebotes, pero se limitó a 43 partidos la temporada pasada debido a lesiones. Ha ganado cuatro títulos de la NBA con Golden State, el más reciente en 2022.

ESPN informó primero sobre el nuevo acuerdo de Curry.

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