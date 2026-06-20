Curazao logra 1er punto en los mundiales y deja casi fuera a Ecuador con 0-0

Willian Pacho, de Ecuador, se lamenta al concluir el encuentro del Mundial ante Curazao, el sábado 20 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Piero Hincapié, de Ecuador, busca alcanzar un balón en el partido mundialista ante Curazao, disputado el sábado 20 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Ed Zurga) AP

El resultado también le permitió a Alemania, que venció a Costa de Marfil más temprano en el día, asegurar el Grupo E.

Room, de 37 años, cuya valla invicta ante Jamaica en noviembre pasado llevó a Curazao a su primer Mundial, se recuperó de una derrota 7-1 ante Alemania con una de las mejores actuaciones de un guardameta en la historia de la Copa del Mundo. Su total de atajadas quedó a una de igualar el récord —desde que las atajadas se convirtieron en una estadística oficial en 1966— de 16, establecido por Tim Howard de Estados Unidos contra Bélgica el 1 de julio de 2014.

El empate no elimina a ninguno de los dos equipos de la fase de eliminación directa, pero dejó a Ecuador en una situación crítica de cara a su cierre de grupo. Esos partidos se disputan el jueves, con Curazao enfrentando a Costa de Marfil en Philadelphia y Ecuador jugando contra Alemania en Nueva York.

Ecuador ciertamente tuvo ventaja de local la noche del sábado en la casa de los Kansas City Chiefs. Su afición, vestida como sus jugadores con camisetas amarillas brillantes, llenó el estadio hasta el tope, haciendo que pareciera una convención de Minions. Solo había un par de pequeños grupos de aficionados de Curazao vestidos de azul en un estadio cuya capacidad podría albergar a la mitad de la ciudadanía de su isla.

Entre los presentes en la grada estaban los jugadores de los Kansas City Royals Bobby Witt Jr., Salvador Pérez y Starling Marte.

La presión aumentó sobre Ecuador más temprano el sábado, cuando el gol de Deniz Undav en el tiempo de descuento le dio a Alemania una victoria 2-1 sobre Costa de Marfil. El resultado de ese partido en Toronto significó que La Tri quedaba al borde de la eliminación del Mundial con una derrota ante La Ola Azul.

Curazao se aseguró de que la presión continuara una vez que comenzó el juego.

Durante toda la primera mitad, el equipo del entrenador de 78 años Dick Advocaat siguió encontrando espacios por el centro de la defensa ecuatoriana, generando oportunidades claras frente al arco. Pero cada vez, Curazao terminaba las jugadas con un pase impreciso o un disparo desviado.

Ecuador desperdició su mejor ocasión de gol en los primeros minutos, cuando el veterano mundialista Enner Valencia no encontró nada entre él y el portero. Pero Room adivinó correctamente, se lanzó a su izquierda y desvió el remate para mantener el partido sin goles.

La presión incesante de La Tri se intensificó en la segunda mitad —y cada vez, Room se interponía en el camino.

Moisés Caicedo lo obligó a realizar una atajada espectacular al inicio, y luego Valencia hizo lo mismo con un cabezazo bien colocado que Room desvió hacia afuera. En el tiro de esquina siguiente, Room realizó dos atajadas sensacionales más antes de que Curazao finalmente despejara.

Fue ese tipo de noche para Room. Y ese tipo de noche para Ecuador.

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FUENTE: AP