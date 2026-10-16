Culmina proceso por asesinato de extranjeros. ¿Qué se sabe del caso que golpeó la imagen de México?

Aunque las autoridades lograron localizar y detener rápidamente a los presuntos responsables de los asesinatos de los australianos Callum y Jake Robinson y del estadounidense Carter Redd Rhoad el proceso se extendió por más de dos años debido a que tres de los imputados optaron por ir a juicio y no aceptaron un acuerdo con las autoridades para un proceso breve.

Tras ser declarados culpables la semana pasada de los delitos de homicidio, robo con violencia y robo a vehículo con violencia, Jesús Gerardo García, alias “el Kekas”, y dos de sus colaboradores, Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N”, podrían recibir el viernes una condena de varios años de prisión.

Los hermanos Robinson —Callum, de 32 años, y Jake, de 31 años— decidieron junto a su amigo estadounidense Carter, de 33, viajar a finales de abril de 2024 a México para disfrutar de una de sus pasiones, el surf, en una playa de Punta San José, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Ensenada, en el estado de Baja California.

Sin saber los riesgos que corrían, los tres amigos decidieron acampar en la playa la noche del 27 de abril de 2024 donde fueron interceptados por sus agresores quienes los asesinaron a tiros durante la madrugada y luego arrojaron sus cuerpos a un pozo de más de 15 metros de profundidad donde fueron localizados el 3 de mayo tras varios días de búsqueda.

La Fiscalía de Baja California dio a conocer el 5 de mayo de 2024 la detención de García, alias “el Kekas”, quien fue señalado como el presunto autor material del asesinato de los tres extranjeros.

Las autoridades estatales informaron que García tenía antecedentes en Ensenada por los presuntos delitos de narcomenudeo, allanamiento de morada, violencia familiar y robo de vehículo.

Por el caso también fueron apresados Ary Gisell Silva Raya, expareja de García, y dos de sus supuestos colaboradores, Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N”.

Silva Raya, a quien las autoridades le encontraron un teléfono móvil de las víctimas, aceptó ir a un juicio abreviado y en noviembre fue condenada a 20 años de cárcel por los delitos de robo calificado con violencia y robo de vehículo con violencia.

Relato y pruebas de la Fiscalía

La fiscal estatal María Elena Andrade alegó que los agresores querían robar los neumáticos de la camioneta de los extranjeros y que las víctimas se resistieron. “Los agresores sacan un arma que tenían en su poder y privan de la vida al que de inicio se opuso al robo y posteriormente se les echan encima a los otros dos”, añadió.

Uno de los testimonios que utilizó la Fiscalía como evidencia fue el que proporcionó en el juicio Silva Raya, quien declaró ante el juez que su expareja le confesó que llegó con una pistola 9 milímetros a la tienda de campaña donde estaban los extranjeros, quienes al verlo comenzaron a lanzarle sus pertenencias para evitar que los agrediera. También relató que uno de los extranjeros suplicó por su vida.

Andrade informó la semana pasada que la Fiscalía estatal solicitó para cada uno de los acusados una “pena ejemplar” de 210 años de prisión, pero la decisión final estará en manos del juez.

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Sánchez reportó desde la Ciudad de México

FUENTE: AP