VIDEO: Sandro Castro lanza indirecta a Chocolate MC: "Si hablo de nuestras historias en Cuba, las redes arden"

“Chocolatín sin cerebro, Chocolate Nestlé, te quedó muy bueno el temita. Yo no quiero hablar de ti, Choco, de nuestras historias en Cuba porque ahí sí las redes arden en vida”, escribió Castro, refiriéndose a uno de los temas recientes del artista.

El comentario encendió la conversación en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en especular sobre la supuesta relación entre ambos durante su estancia en la isla. Hasta ahora, ese vínculo había permanecido en el terreno de los rumores y comentarios aislados.

@sandro_castrox declara que hubo un pasado con Chocolate Mc..Menoll que opinas de esto.mp4

Un historial de controversias

Esta no es la primera vez que Sandro Castro y Chocolate MC protagonizan un cruce mediático. En marzo pasado, el reguetonero aseguró que había recibido una videollamada de Castro cuando ambos vivían en Cuba. “A mí me llamó fue él, no yo a él”, dijo Chocolate, intentando aclarar las versiones que circulaban en redes en aquel momento.