VIDEO: Cuatro muertos y 15 lesionados, el saldo de otro accidente masivo en Guantánamo

Otras 15 personas resultaron lesionadas. De ellas tres están graves. Una de las que más complicaciones presenta es una lactante de ocho meses cuyos padres fallecieron en el accidente y que, además, es gemela con otra lactante que no presenta complicaciones.

"Mientras el copiloto intentaba hacer reaccionar el sistema del motor por una supuesta tupición, el vehículo comenzó a rodar hacia atrás y para que no continuara en línea recta a la deriva, el chofer maniobró contra un árbol de tamarindo en el intento de detenerlo", explicó Mesón Favier.

"Gracias a eso no se volcó ni hubo mayor pérdida humana —detalló el testigo—. Aunque gritamos a los pasajeros que nadie se lanzara fuera del vehículo, algunos lo hicieron, entre ellos una señora con un bebé, pero no vi que le pasó nada. En aquel lugar no había cobertura de la red móvil y nos ayudaron los vecinos de la zona cuando se enteraron."

En una de las imágenes compartidas por Miguel Reyes se puede ver al camión (de un modelo anterior a 1959), dentro del bosque. El resto de las fotografías muestra a los heridos siendo atendidos en el policlínico de San Antonio del Sur y en los hospitales de Guantánamo.

Entre enero y octubre 2022 ocurrieron en Cuba 8.187 accidentes de tránsito con un saldo de 566 personas fallecidas y 6.175 lesionados. Estas cifras supera a las de los tres años precedentes. Las populares ''motorinas'' (motos eléctricas) son una de las causas del aumento de accidentes. En el 43% de estos fenómenos estuvieron involucrados una moto o ciclomotor de las 100.000 que existen en el país.

