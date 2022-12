Un gigantesco árbol navideño alumbra la oscuridad de La Habana Vieja 

Embed

Durante el mes de diciembre y en plena crisis electroenergética, el pino plantado por la empresa estatal Agroforestal permanecerá alumbrado por 333 metros de luces led con los colores de la bandera cubana, obra de un artista del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

"Aunque se ha iluminado en esta época del año, este no es un árbol de Navidad. Es, eso sí, otro símbolo de lo que puede conseguir la solidaridad", señaló la nota de CubaSí, apagando el entusiasmo generado en las redes sociales.

En una publicación en Facebook, el locutor, guionista y director de programas de radio Jorge Luis Michelena calificó el pino como "el primer árbol de Navidad público que ve tras 53 años de vida".

En un comentario, la periodista oficialista Irma Shelton Tasé escribió: "Debieran multiplicarse en todos los parques de Cuba. La Navidad es una celebración internacional. No veo bien el tenerlo dentro de una instalación turística y no tenerlo en nuestros parques o avenidas como sucede en otras partes del mundo. Somos un estado laico. Se respetan las religiones, ¿por qué si se realizan procesiones a San Lázaro, no poner un árbol de navidad público?"

Otros usuarios se preguntaron si los apagones que ha sufrido los cubanos a los largo del año no acabarían con el espectáculo de lunes nocturno.