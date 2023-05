Tragedia en Puerto Escondido, Mayabaque: Muere joven submarinista tras ataque de un tiburón

La noticia fue dada a conocer desde redes sociales por su amigo y pescador Yasser Splugas, quien explicó que tras el ataque sus compañeros no lo dejaron solo “ni un momento; de no haber sido por la gravedad de la herida, le hubieran salvado la vida”.

“Solo me da consuelo saber que partiste haciendo lo que te gustaba: pescar submarino”, agregó.

Por su parte, el internauta Omo Eleggua Echubi Okan, al confirmar el lamentable suceso, destacó que no es el primer ataque de tiburones en la costa norte, y alertó a los bañistas a tener cuidado en esta temporada.

En marzo pasado trascendió que un joven de 17 años había sido atacado por un tiburón en las costas de Majana, en la provincia de Artemisa, mientras pescaba con sus familiares.

Fue llevado primeramente al hospital provincial Ciro Redondo, donde se le dieron los primeros auxilios y se le sometió a cirugía. Tras la operación y ya con una evolución favorable, se le trasladó al hospital capitalino Juan Manuel Márquez.

En noviembre de 2017 un ataque de tiburón causó la muerte de un joven de 22 años en la turística playa holguinera de Guardalavaca.

En los mares que rodean Cuba moran más de 50 especies de tiburones, cuya mayoría no representa peligro para el hombre; no obstante, no se recomienda el baño nocturno en el mar, pues generalmente estos depredadores marinos se alimentan en las tardes noches y al amanecer.

FUENTE: CubaNet.org