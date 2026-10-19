Roban la motocicleta al actor cubano Néstor Jiménez tras el estreno de "Neurótica anónima" en La Habana

Lo que comenzó como una noche de celebración para el cine cubano terminó empañado por un robo. El reconocido actor Néstor Jiménez sufrió la sustracción de su motocicleta después de participar en los festejos por el estreno de la película “Neurótica anónima”, dirigida por Jorge Perugorría y protagonizada por Mirtha Ibarra, en La Habana.

El incidente fue denunciado públicamente por la directora de casting Libia Batista Mora , quien compartió en Facebook su tristeza por lo sucedido durante el encuentro de artistas y colaboradores que celebraban la llegada del largometraje a las salas cubanas.

“Lástima que le robaron la moto a Néstor Jiménez, la alegría después fue de tristeza” , escribió Batista Mora.

La publicación generó preocupación por el episodio, ocurrido en el contexto de una de las presentaciones cinematográficas más destacadas de octubre en la capital cubana.

Hasta el momento, no se ha informado dónde desapareció exactamente la motocicleta, cómo ocurrió el presunto robo ni si las autoridades han iniciado una investigación.

La denuncia fue divulgada por Libia Batista Mora a través de sus redes sociales.

La directora de casting explicó que el robo afectó el ambiente festivo que había acompañado el estreno de Neurótica anónima.

El encuentro había reunido a integrantes del elenco, profesionales de la industria cinematográfica y personas vinculadas a la producción.

Sin embargo, la noticia de la desaparición de la motocicleta de Néstor Jiménez cambió el ánimo de los participantes.

Batista Mora expresó su preocupación por los robos y la inseguridad que, a su juicio, afectan cada vez más a la sociedad cubana.

También advirtió sobre los riesgos que estos hechos pueden representar para las personas.

Su publicación no incluyó detalles sobre las características de la motocicleta ni sobre posibles sospechosos.

“La alegría después fue de tristeza”: la denuncia que circula en Facebook

El mensaje de Batista Mora combinó el reconocimiento al trabajo de los realizadores con la preocupación por lo ocurrido al actor.

La directora de casting felicitó a Jorge Perugorría, conocido entre sus allegados como “Pichi”, y al equipo de la película por su estreno.

Pero también lamentó que el robo de la motocicleta terminara afectando una jornada que había sido motivo de satisfacción para los participantes.

“La alegría después fue de tristeza”, escribió al referirse al incidente.

La denuncia es, hasta ahora, la principal fuente pública mencionada sobre lo sucedido.

No se ha divulgado en la información disponible una declaración directa de Jiménez explicando las circunstancias del robo.

“Neurótica anónima” se estrenó en el cine Yara de La Habana

El estreno nacional de Neurótica anónima tuvo lugar el viernes 16 de octubre de 2026, en el emblemático cine Yara, ubicado en La Habana.

La presentación reunió a espectadores, actores y profesionales del audiovisual cubano.

Pese a la lluvia, numerosos asistentes acudieron al estreno del largometraje dirigido por Jorge Perugorría.

La película está basada en una obra teatral escrita por Mirtha Ibarra, quien también protagoniza la adaptación cinematográfica.

La presentación representó un acontecimiento para el equipo artístico, que celebró la llegada del filme a las salas de exhibición.

El robo denunciado ocurrió después de las actividades relacionadas con ese estreno.

¿De qué trata la película “Neurótica anónima”?

La historia tiene como protagonista a Iluminada, una acomodadora que ha dedicado décadas de su vida a trabajar en un cine.

Cuando descubre que el edificio está amenazado por una posible demolición, decide enfrentarse a la situación para intentar salvarlo.

La trama utiliza ese conflicto para explorar el vínculo emocional entre las personas y los espacios que forman parte de su historia.

También aborda la memoria, la identidad y el significado cultural de las salas cinematográficas.

El personaje central es interpretado por Mirtha Ibarra, una de las figuras más reconocidas del cine cubano.

La dirección está a cargo de Jorge Perugorría, actor y realizador de amplia trayectoria internacional.

Un reparto que reúne a reconocidos actores cubanos

Además de Mirtha Ibarra y Néstor Jiménez, Neurótica anónima cuenta con la participación de varias figuras del cine, el teatro y la televisión cubanos.

Entre los integrantes del elenco se encuentran:

Roberto Perdomo.

Osvaldo Doimeadiós.

Andrea Doimeadiós.

Fernando Hechavarría.

Vladimir Cruz.

Tahimí Alvariño.

La presencia de estos intérpretes ha contribuido a generar interés alrededor de la producción.

El largometraje reúne a artistas de distintas generaciones en una historia centrada en la defensa de un espacio cultural.

Cuba presenta “Neurótica anónima” para los Premios Goya 2027

La película también ha sido seleccionada como la propuesta cubana para aspirar a una nominación en los Premios Goya de 2027, dentro de la categoría de mejor película iberoamericana.

La selección representa un paso en el proceso de participación internacional del filme.

Sin embargo, ser presentada por Cuba no significa que la película haya obtenido ya una nominación oficial.

La decisión final corresponderá a los mecanismos de selección y votación de los premios.

El estreno en La Habana se produjo en medio de las expectativas por su posible recorrido internacional.

La inseguridad en Cuba vuelve al debate tras la denuncia

El robo denunciado por Libia Batista Mora también abrió espacio para cuestionamientos sobre la seguridad de los bienes personales en Cuba.

La directora de casting expresó preocupación por lo que considera un aumento de los robos y otros delitos.

Sin embargo, el incidente descrito no permite establecer por sí solo una tendencia estadística sobre la criminalidad en La Habana.

Para determinar si los robos de motocicletas han aumentado serían necesarios datos oficiales comparables o investigaciones específicas.

Por ahora, lo conocido es que Batista Mora denunció públicamente la desaparición de la motocicleta del actor tras el estreno.

¿Se recuperó la motocicleta de Néstor Jiménez?

Hasta el cierre de la información proporcionada, no se había confirmado la recuperación del vehículo.

Tampoco se conocía si el actor presentó una denuncia ante la Policía Nacional Revolucionaria.

No han trascendido detalles sobre el lugar exacto donde estaba estacionada la motocicleta ni sobre las circunstancias en las que desapareció.

La ausencia de esa información impide establecer cómo se cometió el presunto robo o identificar a sus responsables.

Una noche de celebración que terminó con una noticia inesperada

El estreno de Neurótica anónima reunió a reconocidas figuras del cine cubano y marcó un momento importante para la nueva producción de Jorge Perugorría.

La celebración, sin embargo, quedó empañada por la denuncia del robo de la motocicleta de Néstor Jiménez.

La directora de casting Libia Batista Mora resumió el contraste entre ambos momentos al lamentar que una noche de alegría terminara marcada por la tristeza.

Por ahora, no se conocen detalles sobre los responsables ni se ha informado si la motocicleta fue recuperada.

El episodio ha llamado la atención por afectar a un reconocido actor cubano durante las celebraciones de un estreno cinematográfico en La Habana.