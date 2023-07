Presidente de Tribunal Supremo cubano amenaza con retomar fusilamiento

Ferro dijo que, aunque la pena capital no se aplica desde hace 20 años, está ahí, como d efensa de la tranquilidad ciudadana.

“Hace 20 años que en Cuba no se aplica una sanción de muerte. Eso no quiere decir que no exista. Está en varias figuras delictivas, las más graves; también está en los hechos asociados al delito de terrorismo, tiene prevista la pena de muerte por varias razones”, aseguró el titular del máximo tribunal del régimen.