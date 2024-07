Más dolarización e impuestos: El reciente ajuste de la dictadura cubana que arruinará a las MIPYMES

Las medidas incluyen el cobro de aranceles en divisas, en lugar de pesos cubanos, para las importaciones del sector no estatal, encareciendo aún más los productos que venden las micro, pequeñas y medianas empresas ( MIPYMES ); la implementación gradual y selectiva de cobros en divisas para los servicios portuarios, y la aceptación de efectivo en divisas en sectores como el turismo.

El "redimensionamiento del mercado cambiario" será gradual para reducir la brecha cambiaria en la economía, administrando los desequilibrios. Ir directamente a una nueva tasa de cambio provocaría una devaluación del peso y efectos no deseados en la inflación, los precios y los bajos salarios. Las medidas incluyen recoger el exceso de circulante en pesos, avanzar en la dolarización parcial de la economía y la bancarización, e incrementar la recaudación tributaria y fiscal.

Marrero indicó que, aunque el Gobierno no tiene "un mercado cambiario que permita vender divisas", se aplicará gradualmente un nuevo tipo de cambio para evitar una mayor devaluación y un impacto no deseado en la inflación. Todas las transacciones internas se realizarán en pesos cubanos, excepto en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, las entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista que venden en moneda extranjera (incluidas las tiendas en MLC del conglomerado militar GAESA), entidades extranjeras y otras que se aprueben.

También mencionó el "saneamiento de las cuentas en divisas de las entidades estatales" y la aprobación de "esquemas cerrados de financiamiento para los exportadores", todo ello para "restituir el orden y la disciplina". En cuanto a la represión del sector privado, informó que hay 159,306 cuentas bancarias fiscales pendientes de apertura, se han impuesto 1,831 multas, 115 regulaciones migratorias, 127 solicitudes de retiro temporal de la autorización para ejercer la actividad y 24 solicitudes de retiro definitivo.

De las 73 empresas aprobadas para importar para las formas de gestión no estatal, 24 perderán ese permiso debido a su "bajo nivel de actividad y mal funcionamiento". Solo las MIPYMES con certificado de no adeudo fiscal podrán beneficiarse de la importación. Los cobros y pagos de las entidades no estatales se realizarán a través de cuentas en bancos cubanos y todas deben declarar el origen de sus fondos.

Marrero se quejó de que "sigue siendo baja la aplicación del pago digital en los mercados agropecuarios" y que los bancos están bloqueando cuentas y suspendiendo servicios bancarios a quienes no cumplen con las normas de bancarización.

En relación a los subsidios en el presupuesto estatal de 2024, mencionó que están en el orden de 63,000 millones de pesos, de los cuales alrededor del 80% corresponden a productos de la libreta de racionamiento y a la energía eléctrica. También dijo que, tras el incremento del 25% de la tarifa eléctrica a principios de año para consumidores de más de 500kWh, no se ha logrado el ahorro esperado, por lo que se estudian nuevas medidas. Además, se trabaja en la actualización del costo de la canasta familiar normada, que ya fue encarecida tras el paquetazo de la Tarea Ordenamiento en 2021.

Los anuncios de Marrero están relacionados con la presentación reciente por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba de una propuesta de "actualización" de la política tributaria que incluye una nueva serie de impuestos que afectarán a las MIPYMES y a las familias cubanas. El ministro Vladimir Regueiro Ale explicó que la norma incluye "la posibilidad de cobrar determinados impuestos para operaciones específicas en moneda extranjera".

Regueiro Ale indicó que "en el caso de los impuestos sobre los ingresos personales, se propone sustituir la residencia temporal o definitiva por el concepto de residencia fiscal como criterio para el pago del impuesto", así como "generalizar gradualmente la obligación de liquidar y pagar el impuesto al cierre del ejercicio fiscal mediante la presentación de declaración jurada".

Se eliminará el régimen simplificado para los trabajadores por cuenta propia, se dará un tratamiento diferenciado a los productores agropecuarios y se regulará el mínimo exento sobre las gratificaciones. También se transitará hacia la imposición de un impuesto al valor añadido (IVA), cuya gradualidad se definirá teniendo en cuenta la necesidad de crear condiciones técnicas, como incrementar el nivel de bancarización de las operaciones de cobros y pagos.

Para la transmisión de bienes y herencias se establecerá "el pago de los impuestos asociados a las compraventas y donaciones de autos y viviendas entre particulares de forma simultánea al acto de transmisión" y se actualizarán los valores referenciales de autos y viviendas.

Además, habrá incrementos en los impuestos sobre el transporte terrestre, en los trámites de documentos y sobre la ociosidad de las tierras agrícolas, así como un aumento de la tasa de servicios de aeropuertos a pasajeros a 40 dólares.

Regueiro Ale consideró que "no existen las condiciones necesarias en lo económico y lo social para implementar los impuestos sobre la propiedad de viviendas y solares yermos y sobre la propiedad o posesión de tierras agrícolas". En cuanto a la contribución a la seguridad social, se evaluará incrementar el tipo de gravamen que pagan los empleadores y aplicar a las personas naturales que desarrollan actividades económicas autorizadas una "contribución territorial para el desarrollo local".

La nueva Ley del Sistema Tributario y su Reglamento, que incluyen estas medidas, será emitida en un decreto, mientras que el Ministerio de Finanzas y Precios se encargará de promulgar las resoluciones complementarias de la legislación.