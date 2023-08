La Policía libera con medida cautelar al hombre que agredió a la vocalista de la Original de Manzanillo

"Les comparto estos detalles porque justo ahora llamé a Morón para ver cómo estaba el proceso judicial y me informa el mayor de la Policía de Morón (no identificado) que al hombre que provocó esto lo soltaron con una medida cautelar", añadió.

Según Karelia Naranjo, el oficial le dijo que la Policía basó su decisión en que los daños provocados por el agresor "fueron leves"; "el hombre no puede estar en calabozo porque tiene hecha una colectomía y así no lo pueden retener" y, además, "tiene papeles de psiquiátrico y es un deambulante".

"Me siento superimpotente, indignada, molesta, no puedo ni describir. ¡Para mí esto ha sido una falta de respeto total! ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tenía que pasar para que las lesiones fueran graves? ¿Qué tenía que suceder para que ese desgraciado permaneciera en la cárcel? A mí no me importa todo lo que ese 'mayor' me planteó. Yo lo único que vivo hoy es que por culpa de ese hombre estamos todos en la orquesta sufriendo este daño, y más mis padres", escribió Naranjo.