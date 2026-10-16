Incendio afecta central termoeléctrica en Cuba y golpea a deteriorado sector energético

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La estatal Unión Eléctrica y el Ministerio del Interior dieron cuenta del incendio en la sala de máquinas de una unidad de la Central Termoeléctrica “Ernesto Guevara De la Serna” en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, a unos 50 kilómetros de la capital.

El incendio se produjo en la mañana y ya fue sofocado, por lo que los técnicos iniciarán “la evaluación de los daños materiales en los equipos”, expresó el ministerio a través de la red social Facebook. No se reportaron víctimas.

La dependencia informó además que el incidente obligó a “detener todas las operaciones de manera preventiva” de la central eléctrica.

Imágenes oficiales mostraron las altas llamas y un intenso humo negro saliendo de entre las torres de generación.

El incendio llega en momentos en que Cuba atraviesa una crisis energética agravada por el bloqueo a la compra de combustible impuesto por Estados Unidos en enero y que puso en jaque a la red eléctrica nacional, que ya estaba en crisis,¿. Repetidamente se registran apagones de más de 30 horas por déficit de generación y averías en la obsoleta infraestructura.

Según nota oficial la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional “se redujo drásticamente a sólo 740 megavatios para una demanda de 2.260 megavatios” en el momento del incendio. En las horas pico –al anochecer— la demanda suele alcanzar los 3.000 megavatios, dejando a veces a oscuras a más del 60% de toda la isla.

El gobierno sostiene un programa de instalación de parques solares y otras alternativas sostenibles para cambiar la matriz energética. Cuba apenas produce el 40% del combustible que necesita su economía. FUENTE: AP