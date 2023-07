Filtran foto de Maykel Osorbo dentro de la cárcel en Cuba: anuncia que decide coserse la boca en protesta por el constante hostigamiento

"Llegados a este punto, Maykel ha decidido decir basta. Sus palabras cuando me habló fueron: 'Respeto, eso es lo que pido. Ni los nueve años que me han echado me importan. Yo estoy listo para seguir siendo yo, para asumir lo que sea. Pero a los artistas se les trata con respeto. Yo no voy dar mi respeto a cambio de nada, ni de mi libertad. Basta ya de meter de'o para sacar fideos'", citó Ramos en su muro de Facebook.