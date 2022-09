Excampeón mundial de voleibol vive de arreglar zapatos en Cuba

En una reciente entrevista con el periódico de Trabajadores, Sarmientos lamentó que no ha ido nadie de la Comisión Nacional de Atención de Atletas a preocuparse por su situación, a pesar de su buen rendimiento en su etapa como atleta.

Screen Shot 2022-09-14 at 3.41.46 PM.png

“Dijeron que debía llevarlo a la Dirección Provincial de Deporte. ¿Cómo lo hago? Roto y sin gasolina.

‘Tírale una foto’, me dicen. Lo hago y señalan que no es suficiente. Sé que hay quienes hicieron negocio con sus autos. Yo no. ¿Quién vino a comprobar como tengo el carro? Nadie”, comentó.

Según sus declaraciones, actualmente no tiene ningún vínculo con el INDER (Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación) y se desempeña como zapatero y custodio de una farmacia.

Sarmientos es uno más de los atletas cubanos olvidado por las autoridades deportivas del país.

Screen Shot 2022-09-14 at 3.44.20 PM.png

Recientemente se hizo pública una denuncia de la excampeona mundial de la jabalina juvenil Marisleysis Duharte Morell, quien se encuentra postrada actualmente debido a una enfermedad degenerativa.

Esta indicó que “la ayuda económica” que recibe por parte del gobierno se le fue rebajada de 1,088 pesos a 808, cifra que está por debajo del salario mínimo en Cuba y que no le alcanza ni para comprar alimentos, ni medicamentos.

Screen Shot 2022-09-14 at 3.42.14 PM.png

Carlos Martínez | americateve.com

