Encuentran el cuerpo sin vida de un bebé en un basurero del barrio de San Isidro

De acuerdo con el activista cubano que usa el seudónimo de Edmundo Dantés Junior , el hallazgo se produjo el sábado. "Me dicen que fue en San Isidro . No estaba vivo, lamentablemente", señaló , compartiendo fotos del lugar en las que se aprecia a personas reunidas alrededor de varios tanques de basura, así como agentes policiales y una calle precintada.

Mientras que Ali Ricaño Machado llamó: "Yo les pido, por favor, a todas aquellas madres que no quieren o no pueden hacerse cargo de un bebé, que por favor, por favor, lean el nuevo Código de la Familia. Hay muchísimas opciones en este momento en caso de que no quieran hacerse cargo de la criatura; lo pueden ceder legalmente a alguien que sí lo quiera. Infórmense, por favor, y no comentan algo tan horrible".